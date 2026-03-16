Besteiro celebra el resultado del PSOE, una "senda de recuperación" que "se trasladará" a futuras elecciones

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a la diputada socialista Silvia Longueira en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado el resultado del Partido Socialista en Castilla y León, que inicia una "senda de recuperación" que cree que "se trasladará" a futuras elecciones. Con todo, ha lamentado que la "ultraderecha vuelva a condicionar la gobernabilidad".

Así lo ha trasladado este lunes al ser preguntado por el resultado de su formación en las elecciones autonómicas de esta comunidad, en la que el PSOE quedó como segunda fuerza, por detrás del Partido Popular, incrementado en dos su número de procuradores.

Al respecto, Besteiro ha lamentado "como demócrata" que la ultraderecha vuelva a condicionar de facto la gobernabilidad y también ha criticado la posición favorable del PP a llegar a acuerdos con "quien cuestiona el sistema y lo quiere destruir".

Dicho esto, ha afirmado estar "extraordinariamente contento" por los resultados del Partido Socialista, en unas elecciones que marchan una "senda de recuperación" que, en su opinión, se trasladará a futuros procesos electorales.

Besteiro, que ha criticado las encuestas que daban por "finiquitado" al PSOE en esta Comunidad, ha asegurado que la del PP es "una victoria por la mínima".

Además, sobre el hecho de que los partidos a la izquierda del PSOE no logren representación, el jefe de filas del PSdeG ha considerado que se "inicia un proceso en el que mucha gente que estaba votando esas opciones" va a votar ahora al PSOE como, en su opinión, se observará en "otros procesos electorales como pueden ser unas elecciones generales".

"Queda por movilizar una parte de ese voto de la izquierda que yo creo que a medida que vayan avanzado los tiempos se dirigirá fundamentalmente al PSOE", ha afirmado para destacar que el PSOE "marca la agenda política del país".