Unos 19.000 niños recibirán en el colegio la vacuna de la gripe por vía intranasal desde el 13 de octubre

El programa piloto se realizará con niños de entre 3 y 11 años de 55 centros gallegos y se requerirá el consentimiento de las familias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que, a partir del próximo 13 de octubre, arrancará "un programa piloto de vacunación frente a la gripe por vía intranasal en centros educativos" que busca llegar a 19.000 niños y niñas de entre 3 y 11 años de 55 colegios gallegos.

Según ha explicado, se trata de una iniciativa conjunta de las consellerías de Sanidade y Educación, Ciencia, Universidade e FP que tiene el objetivo de seguir consolidando "la posición delantera que tiene Galicia" en materia de prevención al contar "con el calendario de vacunación más completo del mundo".

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Rueda ha indicado que se actuará en los colegios seleccionados y de forma voluntaria con los alumnos de 4º, 5º y 6º de educación infantil y de todos los cursos de educación primaria. El objetivo "es conseguir una cobertura del 70%" entre los nacidos entre 2014 y 2022, es decir entre 3 y 11 años, matriculados en los centros incluidos en el programa piloto.

En función de las coberturas de inmunización conseguidas, la Xunta evaluará la extensión del proyecto piloto al resto de centros escolares en futuras campañas de vacunación.

La Xunta ha destacado que el hecho de que se aplique la vacuna frente a la gripe por vía intranasal, que evita el pinchazo, facilita la logística de la actuación. Así, equipos de enfermería de las siete áreas sanitarias se desplazarán a los colegios participantes para la administración de la vacuna intranasal en las propias instalaciones de los centros.

La finalidad última, de acuerdo con la campaña general de inmunización frente a la gripe, es disminuir el número y la gravedad de las complicaciones derivadas de este virus en la población infantil, intentando minimizar el impacto en la salud de ellos mismos, de sus familias y de toda la población, mediante la prevención con la rotura de la cadena de transmisión.

CONSENTIMIENTO

Las Consellerías de Sanidade y de Educación informarán a los centros participantes y a las familias de los detalles del programa y de la importancia de la vacunación antigripal. Para eso, este mismo miércoles se celebrará una reunión por videoconferencia con los responsables de los centros escolares seleccionados para explicar los objetivos del programa y el protocolo que se seguirá.

Además, en cada uno de los centros participantes se organizarán reuniones con las familias y con el equipo de enfermería para informar, resolver dudas y entregar la hoja informativa y la autorización para la vacunación. Las familias deberán firmar el consentimiento para la vacunación de su hijo y entregarla en el centro.

Antes de proceder a la inmunización, los equipos de enfermería recopilarán la información sobre la historia clínica de los niños autorizados a recibir la vacuna intranasal frente a la gripe.

CENTROS ESCOLARES SELECCIONADOS

El programa piloto se realizará en un total de 55 centros, seleccionados para conseguir una representatividad de los estratos urbanos, semiurbanos y rurales de las cuatro provincias, distribuidos según las áreas sanitarias.

En concreto, nueve centros pertenecen al área sanitaria de A Coruña y Cee; dos al área sanitaria de Ferrol; nueve al área sanitaria de Lugo, Monforte de Lemos y A Mariña; 10 al área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; seis del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés; ocho del área sanitaria de Vigo; y 11 del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza.

CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

Los centros educativos seleccionados del área sanitaria de A Coruña y Cee son CEIP Eusebio de A Guarda, CEIP Plurilingüe María Barbeito y Cervino, CEIP Raquel Camacho y CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida (A Coruña); CEIP Ramón Otero Pedrayo (A Laracha); CEIP Francisco Vale Villamarín (Betanzos); CEIP Fogar (Carballo); CPR Plurilingüe Andaina (Culleredo); y CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey (Oleiros).

En el área sanitaria de Ferrol, los centros educativos participantes en el programa son el CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira y el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón, ambos en el ayuntamiento de Ferrol.

Los colegios pertenecientes al área sanitario de Lugo, Monforte de Lemos y A Mariña serán CEIP Plurilingüe Vista Alegre (Burela); CPI Plurilingüe Virxe do Monte (Cospeito); CPI Plurilingüe Dr. López Suárez (Friol); CEIP Plurilingüe Lagostelle (Guitiriz); CEIP Luís Pimentel y CPR Plurilingüe San Xosé (Lugo); CPR Plurilingüe Nuestra Señora de la Asunción (Sarria); EEI Vilalba (Vilalba); y CPR Plurilingüe Landro (Viveiro).

En cuanto a los centros seleccionados en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras son CPR Pablo VI Fátima (A Rúa); CPI Plurilingüe Antonio Faílde (Coles); CPI Terras de Maside (Maside); CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo y CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (O Carballiño); CPR Plurilingüe Miraflores (O Pereiro de Aguiar); CEIP Plurilingüe Hermanos Villar y CPR Plurilingüe Divina Pastora (Ourense); CPR Plurilingüe María Inmaculada (Verín); y CEIP Carlos Casares (Xinzo de Limia).

En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés los centros escolares que participan en el programa piloto son CPR Sonrisas y Lágrimas (A Illa de Arousa); CEIP San Tomé (Cambados); CEIP A Xunqueira II y EEI Concepción Crespo Rivas (Pontevedra); y CEIP Plurilingüe Arealonga y CPR Plurilingüe Sagrada Familia (Vilagarcía de Arousa).

En el área sanitaria de Vigo los colegios escogidos son CRA María Zambrano (O Rosal); CPR Plurilingüe Hogar (Mos); CRA Reina Aragonta (Salceda de Caselas); CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón (Salvaterra de Miño); y CEIP Plurilingüe García Barbón, CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro, CPR Plurilingüe Santiago Apóstol y EEI Vila Laura (Vigo).

Por último, en el área sanitaria de Santiago de Compostela y O Barbanza los colegios participantes en el programa piloto de vacunación en los centros escolares son CPR Plurilingüe Nuestra Señora de Lourdes (A Estrada); EEI del Milladoiro (Ames); CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Rosario (Arzúa); CEIP Xesús Golmar (Lalín); CEIP Plurilingüe El Coto (Negreira); CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao (Ordes); CEIP Plurilingüe del Camino Inglés (Oroso); CPR Plurilingüe Nuestra Señora Inmaculada (Santa Comba); CEIP das Fontiñas y CPR Plurilingüe La Salle (Santiago de Compostela); y CPR Plurilingüe María Inmaculada (Silleda).

OTRAS NOVEDADES

El programa piloto para la vacunación frente a la gripe por vía intranasal en los centros escolares de Galicia es una de las novedades de la campaña de vacunación frente a la gripe de este año, que se iniciará el 29 de septiembre, amplía las protecciones en niños y mayores y se realizará sin recurrir a la habilitación de los grandes recintos.

Destaca la ampliación de la edad de vacunación infantil hasta los 11 años, que además se realizará por vía intranasal para evitar el pinchazo y con la puesta en marcha de este programa piloto de vacunación en 55 centros escolares. En los mayores, se amplía la administración de la vacuna antigripal de alta carga para las personas de 70 a 79 años, que hasta ahora se administraba la mayores de 80.

Además la compra de esta vacuna se hará mediante una modalidad pionera, el acuerdo de riesgo compartido, en función de los resultados.