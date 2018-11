Unas 200 personas recorren el último tramo del Camino para mostrar su "absoluta repulsa" a la violencia machista

Publicado 25/11/2018 14:47:18 CET

Feijóo anima a que "cualquier mujer que esté sufriendo" una agresión o "cualquiera persona" que la observe, "la denuncien sin ningún miedo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas han recorrido el último tramo del Camino de Santiago, desde el Monte do Pedroso hasta la Praza do Obradoiro, en la VI edición de la ruta 'Camiño ao respecto', organizada por la Xunta este domingo para mostrar su "absoluta repulsa" a la violencia machista y reivindicar que Galicia "no tiene nada que ver" con esta "lacra social".

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, al término de la caminata en la que también han participado el vicepresidente, Alfonso Rueda; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo; así como varios conselleiros y altos cargos de la Xunta.

En este contexto, Feijóo ha agradecido que "tanta gente" acudiese "desde distintos puntos" de la Comunidad para, durante el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mostrarse "avergonzados de otros gallegos hombres que utilizan la sinrazón para asesinar y menospreciar a sus parejas, sus mujeres o sus compañeras".

"Venimos de recorrer esta última etapa del Camino de Santiago porque es el camino de la unión y del compromiso con la erradicación de la sinrazón, la erradicación del asesinato y con la erradicación de un machismo absolutamente impropio del que, como hombre, me avergüenzo", ha explicado.

Además, el mandatario autonómico ha lamentado que "más del 80 por ciento de las mujeres que perdieron la vida en los últimos años fuesen mujeres que no se atrevieron a denunciar lo que estaban sufriendo".

"ACEPTAR QUE HAY UN PROBLEMA"

Por ello, ha pedido que "se acepte que hay un problema" para luego "denunciarlo" y "rechazarlo sin límites ni vergüenza". "Es cierto que la violencia machista es superior en otros lugares de Europa que en Galicia, pero es que no debería existir. Por tanto: denunciar, denunciar y denunciar", ha manifestado.

Feijóo también ha demandado que toda la sociedad esté "indudablemente del lado de las víctimas" con instrumentos como "planes de atención a las víctimas, planes de vivienda para víctimas y sus huérfanos, medidas de reinserción laboral, atención psicológica permanente y representación en juicios por parte de las administraciones públicas".

Así las cosas, el presidente de la Xunta ha hecho un llamamiento a que "cualquier mujer que esté sufriendo cualquier tipo de violencia, por supuesto física pero también verbal o cualquier tipo de insinuación o de gesto, que lo denuncie sin ningún miedo". "Y cualquier persona que observe que una mujer, vecina, amiga o conocida, pueda estar en este supuesto, que también lo denuncie", ha añadido.

"TOLERANCIA, COMPROMISO Y SOLIDARIDAD"

La caminata 'Camiño ao respecto', que ha concluido en torno a las 12,00 horas en la Praza do Obradoiro, ha reunido a cientos de personas y a diferentes colectivos. Allí, dos jóvenes del Instituto Galego do Talento (Igata) y de la organización global juvenil AIESEC han leído un manifiesto en el que han ensalzado que la igualdad de género es una "parte esencial" para mejorar la sociedad.

"Tolerancia, compromiso y solidaridad" han sido las claves enumeradas en este discurso que ha expresado su rechazo al pensamiento "androcéntrico". "Gracias a la lucha feminista, parece que cada vez más el trabajo por la igualdad da sus frutos", han celebrado.

Así, los dos jóvenes han querido "prestar su voz a aquellas personas que no la consiguen alzar" por encontrarse en una situación de violencia de género y en un sistema "claramente sexista". Por ello, han reivindicado la "rotura" de los roles de género que se perpetúan, tal y como han afirmado, en programas de televisión y en catálogos de juguetes para las fiestas navideñas.

"Hay mucho trabajo por hacer (...), es imprescindible visibilizar el rechazo a la violencia de género y la educación es la mejor forma para afrontarlo", han apuntado.

"MANIFESTACIÓN MÁS CRUEL E INHUMANA DE LA DESIGUALDAD"

Precisamente con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Xunta ha remitido una declaración institucional en la que tacha esta problemática como "manifestación más cruel e inhumana de la desigualdad" entre géneros.

"La eliminación de la violencia contra las mujeres es un reto de toda la sociedad", prosigue el Gobierno gallego, que pide un "consenso institucional, político y social" para mostrar "sin fisuras" el "compromiso" de todas las administraciones para "erradicar" las agresiones machistas.

En este sentido, la campaña de la Xunta para este 25-N tiene un mensaje "claro y directo": "Frente a la violencia de género solo cabe una respuesta. Sin ningún género de duda: NO".