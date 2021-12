Unos 21.000 gallegos se pincharon desde que el Sergas busca a 160.000 no vacunados, 5.250 de la franja 30-39

Más de la mitad de los 5.800 jóvenes de 20 a 29 años que se vacunaron desde octubre se sumaron tras exigir pubs y discotecas el certificado

El pasado 22 de septiembre, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, avanzó que el Sergas se encargaría de localizar uno por uno a los 160.757 gallegos que no figuraban como vacunados, una labor en la que también se determinaría si había gallegos que contaban con la vacunación pero no figuraban en los registros --por haberlo hecho en otro territorio--.

Desde entonces, del análisis de los datos que publica diariamente el Ministerio de Sanidad realizado por Europa Press --la Xunta no ofrece estas cifras desagregadas--, se desprende que unos 20.897 gallegos se vacunaron por primera vez desde esa fecha y, de ellos, 5.250 pertenecen a la franja de edad de entre 30 y 39 años, la que presenta un índice de vacunación más baja de toda Galicia.

En rigor, son 28.288 gallegos más los que recibieron la primera dosis en este periodo, pero a esta cifra se le han restado los 7.391 que recibieron la primera dosis en este periodo correspondientes al grupo 12-19. Aunque la trasposición no es exacta --no se publican las cifras con el detalle año a año de los vacunados--, los menores de 12 años se han ido vacunando conforme han ido cumpliendo esta edad (no como los adultos, que eran llamados según año de nacimiento, porque en el caso de los menores varía la dosis).

Teniendo en cuenta este factor, en el análisis de los datos disponibles se han discriminado los del grupo de edad entre 12 y 19 años. La Consellería de Sanidade no ha dado cifras oficiales del número de personas que rechazaron la vacuna en alguna ocasión y que accedieron ahora a recibir el pinchazo.

Así las cosas, el informe del Ministerio de Sanidad del 23 de septiembre, con datos del 22, incluía que un total de 2.294.534 gallegos habían recibido una primera dosis. En el último informe del Ministerio (del 7, con datos del día anterior) se contabilizan 2.322.822 gallegos en esta situación, lo que hace 28.288 gallegos más con una primera dosis.

Así, son 20.897 mayores de 20 años que se sumaron a la vacuna en este periodo, el 12,93 por ciento de los 160.757 de los que se dispuso a buscar el Sergas el 22 de septiembre.

POR FRANJAS DE EDAD

Del informe del Ministerio de Sanidad, se desprende también que los mayores de 70 años se han vacunado al 100 por cien. En la franja de edad entre 60 y 69, recibieron la pauta completa el 99,6 por ciento de los gallegos.

En el resto de grupos se han producido incrementos de primeras dosis durante este periodo, lo que implica la incorporación de gallegos a la vacunación que hasta ahora no se habían puesto ningún pinchazo. En todo caso, la franja de edad de 30 a 39 años sigue poco por encima del 82 por ciento en primeras dosis, o dicho de otra manera, más de un 17 por ciento de la población de este colectivo no ha recibido ningún pinchazo, casi dos de cada diez personas.

Concretamente, las primeras dosis que se han puesto desde el 22 de septiembre (tomamos como referencia las primeras, como dato de incorporación a la vacunación), han sido las siguientes: 2.030 del grupo 60-69 (del 99,5% al 100%); 2.485 del grupo 50 a 59 (del 96 al 96,6%); 4.093 en la franja de 40 a 49 años (del 91,6% al 92,5%); 5.250 en el grupo de 30 a 39 años (del 80,6 al 82,3%); y 5.802 en el grupo 20 a 29 años (del 84,7 al 87,2%).

CERTIFICADO COVID

Desde finales de octubre, Galicia ha incorporado el requisito de exigir certificado covid en el ocio nocturno y desde finales de noviembre también se ha extendido de nuevo a la hostelería --restaurantes todo el día y cafeterías, bares y tascas a partir de las 21,00 horas--.

Si tomamos como referencia la incorporación del certificado covid a todos los locales de ocio nocturno, la vacunación en el colectivo entre 20 y 29 años subió 1,3 puntos de los 2,5 puntos que se incrementó desde el 22 de septiembre hasta el último informe, situándose en el 87,2 por ciento. En números absolutos, 3.041 gallegos de esta franja (de los 5.802) se incorporaron al proceso de inmunización.

El colectivo de edad con menor vacunación es el situado entre 30 y 39 años, el cual está en un porcentaje de inmunización del 82,3 por ciento. Con todo, ha subido un punto desde el 22 de octubre, y más de dos puntos desde finales de septiembre.

En detalle, son 2.905 gallegos más lo que se han pinchado por primera vez entre el 22 de octubre y la fecha actual, más de la mitad de los 5.250 que lo hicieron desde que el Sergas inició la localización de los no inmunizados.

La propia Dirección Xeral de Sáude Pública incluye en los informes que remite al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que la incorporación del certificado covid para acudir a los establecimientos de hostelería supone un incentivo para la inmunización, sobre todo, de los colectivos con menor índice de vacunación que, a su vez, son los más susceptibles de acudir a los locales de ocio nocturno.