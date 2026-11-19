El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita es jueves la feria de Salgueiriños, en Santiago - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lluvia ha dado una tregua en la mañana de este jueves para que los socialistas gallegos, encabezados por su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, acudiesen a la feria de Salgueiriños, en Santiago, para repartir propaganda electoral y animar a los compostelanos a acudir al mitin que el líder y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ofrecerá este viernes en el Multiusos Fontes do Sar.

Besteiro ha recorrido, junto al aspirante al Senado Sindo Guinarte y la número tres al Congreso por la provincia de A Coruña, Ana Alvite, los distintos puestos de la feria y se ha detenido especialmente en el una vecina que vendía hortalizas y verduras de temporada.

Besteiro, que ha recocido que "nunca" tuvo "clara" la diferencia entre "nabiza y grelo", ha preguntado a la vendedora si le podía explicar la diferencia a la que será "próxima diputada" en el Cámara baja --en referencia a Ana Alvite--, porque "tendrá que llevarlos para Madrid, que allí no hay".

La vendedora, que ha destacado que también se los mandaba a su hijo que trabaja en la capital como escolta de un expolítico, les ha detallado que "lo que primero sale es la nabiza, y después aún viene el grelo", ha aprovechado para preguntar si sabían si "hay que tener entrada" para asistir al mitin de Pedro Sánchez. Una duda que le aclaró el diputado autonómico Aitor Bouza, quien le trasladó que el acto será abierto a la ciudadanía hasta completar aforo.

Tras la visita al puesto de verduras, Besteiro no ha dudado en comprarse unos churros, que ha compartido con los distintos socialistas que lo acompañaban durante el reparto de propaganda electoral, entre la que han dado bolsas de tela con el lema 'Desta vai', elegido por el líder del PSdeG para su campaña a las últimas elecciones autonómicas de 2024, en las que concurrió como candidato.

Durante el reparto, algún que otro vecino se ha acercado a los socialistas para preguntarles a qué hora era el acto de Sánchez. "Es a la siete", le respondió la diputada autonómica Patricia Iglesias a un vecino, a lo que el señor replicó diciendo que le era "demasiado temprano" y que para ir "tendría que cerrar antes su tienda".

Besteiro ha comenzado la jornada de campaña en Santiago de Compostela, para a continuación desplazarse a Noia, donde mantiene una reunión con la Asociación de Empresarios del Polígono. Ya por la tarde visitará la sede de Asfedro, en Ferrol, y participará en un mitin en Vilalba, antes de seguir el debate electoral.