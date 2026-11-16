La plataforma Por un Senado de Progreso llama a unir el voto de la izquierda gallega en la Cámara alta

Rueda de prensa de la plataforam Por un Senado de Progreso - POR UN SENADO DE PROGRESO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana Por un Senado de Progreso ha llamado este lunes a unir el voto de la izquierda gallega en la Cámara alta y ha pedido el apoyo a la candidatura unitaria Senado de Progreso, integrada por Partido Socialista y Frente Amplio.

La iniciativa ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en Santiago de Compostela en la que han intervenido el economista e histórico del Partido Comunista de Galicia Pancho Candela, la escrito Marilar Aleixandre, el sindicalista Xosé Manuel Sánchez Aguión, y el escritor y expresidente del Ateneo de Pontevedra Xaime Toxo.

En su intervención, Pancho Candela ha advertido de que la ultraderecha "se acerca al poder" y ha defendido que la ciudadanía gallega debe responder ante lo que considera una "amenaza para las libertades democráticas".

Así, ha explicado que la plataforma nace con dos objetivos concretos: apoyar a la confluencia de las fuerzas de la izquierda en la candidatura Senado de Progreso y dar visibilidad al papel de la Cámara alta en las decisiones que afectan a la ciudadanía.

Candela ha acusado al PP de instrumentalizar políticamente el Senado para "obstruir, recortar y retrasar" y ha advertido de que una alianza con Vox podría agravar esa dinámica.

El manifiesto cita las demoras en la tramitación de la amnistía y los vetos en materia presupuestaria y de vivienda, y alerta de posibles retrocesos en ámbitos como las pensiones y la sanidad pública.

El economista ha cuestionado también la ausencia en la candidatura de algunas fuerzas que reivindican la defensa de Galicia y ha apelado a la milita y a las bases de todas las formaciones de izquierda para que antepongan los intereses de la ciudadanía a la hora de votar.

Por su parte, Marilar Aleixandre ha apelado a la imagen del "ejército de las luciérnagas" de Manuel Rivas para explicar el sentido de la candidatura. "Lo que estamos proponiendo a la ciudadanía es votar por la luz y la alegría", ha afirmado la escritora, que ha sostenido que la suma de los votos de la izquierda en las elecciones de 2023 superó a la del PP en las provincias de A Coruña y Pontevedra. A su juicio, la confluencia abre la posibilidad de obtener tres escaños en cada una de esas provincias y mismo representación en Lugo.

Aleixandre ha llevado el debate e las necesidades de Galicia para reclamar oportunidades de trabajo para que la juventud pueda quedar en el país y ha defendido que el empleo es una de las vías para afrontar la despoblación de las aldeas. "Galicia tiene posibilidades reales, lo que hace falta es desarrollarlas", ha afirmado antes de llamar a apoyar la candidatura a toda la gente de izquierdas y a quien tenga "a Galicia en el corazón".

La escritora también ha expresado su preocupación por la judicialización de la política. En este punto, ha documento destaca, en este sentido, las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional e de vocales del Consejo General del Poder Judicial en las que deberá intervenir el Senado durante la próxima legislatura, y reclama que se preserve la imparcialidad de las decisiones judiciales.

El ESTADO DEL BIENESTAR Y UNA VEZ COMÚN PARA GALICIA

Xaime Toxo ha situado la convocatoria electoral en el contexto de avance de las fuerzas de extrema derecha en España, en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Ha advertido de que esa tendencia pone en peligro los principios democráticos y el Estado del Bienestar, y ha defendido la movilización ciudadana para frenarla. "Dispensar el voto es ningunear el voto", ha resumido el escritor.

En la misma línea, el sindicalista Xosé Manuel Sánchez ha señalado la trascendencia de la convocatoria. "Estas no son unas elecciones culquiera", ha dicho para avisar de que por primera vez podría llegar al Gobierno lo que ha calificado de "ultraderecha neofascista".

El manifiesto reivindica el Senado como cámara de diálogo y cooperación entre comunidades autónomas, con capacidad para contribuir a corregir los desequilibrios económicos y sociales y buscar una financiación justa para Galicia.

Para llevar esa reivindicación a la Cámara alta, la plataforma propone que las senadoras y senadores en el país constituyan una Agrupación de Senadores por Galicia e impulsen iniciativas comunes por encima de las diferencias partidarias.