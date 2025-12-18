Los 40 años de Galicia en la UE: del crecimiento del PIB a las ayudas de PAC y para consolidar el Camino de Santiago

Archivo - Imagen de la bandera europea. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Galicia pasó de 11.203 millones de euros --1.864.493 millones de pesetas-- en 1986, año de la entrada de España en la Unión Europea (UE) a 77.356 millones de euros en 2023. Pero, además del crecimiento económico, en estas cuatro décadas las ayudas procedentes de Europa han sido claves para sectores como el lácteo o para el desarrollo del Camino de Santiago.

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España han presentado este jueves 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa, y que incorpora datos territorializados.

Esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española". También se busca evidenciar la proximidad de Europa a los ciudadanos, por lo que se hace "un énfasis especial" en las comunidades y ciudades autónomas.

Con tal fin, se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

"LA HISTORIA DE UN ÉXITO"

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".

CRECIMIENTO DEL PIB Y PÉRDIDA DE POBLACIÓN EN GALICIA

En términos estadísticos, estos 40 años en la UE refleja un significativo aumento del PIB, que alcanzaba los 77.356 millones en 2023; mientras que la población en la comunidad ha bajado: en 1986 se situaba en 2.844.472 habitantes, mientras que en 2024 el INE apuntaba a 2.705.833 ciudadanos.

Lo que también refleja el INE es el alza de población en la comunidad con nacionalidad de otro país de la UE. En concreto, en el año 1998 había en Galicia 10.035 personas en esta situación y el mismo dato en 2022 era de 32.977 personas, lo que refleja un aumento del 228,61%.

El turismo también ha incrementado su peso en estas décadas y entre los principales países emisores de la UE destacan Francia (5%), Alemania (4,9%) e Italia (4,4%). La consolidación del programa Erasmus también se refleja en la 'ficha' gallega, que incorpora los datos del INE sobre matrimonios entre los que uno de los cónyuges era español y otro tenía nacionalidad de otro país europeo: en 2024 se registraron 262.

IMPACTO DE LA PAC Y OTROS PROGRAMAS

Por otro lado, la ficha autonómica también refleja que en la campaña de 2025, la PAC en Galicia cuenta con un presupuesto previsto de 224 millones de euros, beneficiando a unos 23.000 agricultores y ganaderos. De ese total, aproximadamente 180 millones de euros proceden de ayudas directas (FEAGA) y 44 millones de euros de desarrollo rural (FEADER).

También destaca la contribución de la UE a varios proyectos, como para la consolidación y desarrollo de las rutas del Camino de Santiago, como por ejemplo 493.124 euros, procedentes de los fondos FEDER, para el proyecto 'Facendo Caminho' (con un presupuesto de 657.499,57 euros).

Entre las acciones principales están el desarrollo de rutas turísticas, cooperación transfronteriza y fomento del turismo sostenible.

Pero hay más programas que han contado con la cooperación de la UE, como 'PescadeRías' para promocionar pescado y marisco de la flota pesquera artesanal gallega, para la conservación de las islas atlánticas, el 'Innovaugas', u otros planes para combatir el abandono rural y fijar habitantes en las zonas despobladas de Galicia, o para mejorar la respuesta ante emergencias transfronterizas entre Galicia, Castilla y León y el Norte de Portugal.