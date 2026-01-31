La A-52 entre Ourense y Zamora vuelve a ser transitable, con precaución, tras estar cortada por la nieve

Nieve en la A-52, a 31 de enero de 2026. - DGT

OURENSE, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La A-52 entre Ourense y Zamora, en la zona de A Canda-Requejo, vuelve a ser transitable, aunque con precaución, después de haber estado cortada en la tarde del viernes y parte de la madrugada del sábado por la presencia de nieve, lo que provocó embolsamientos de camiones.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado esta mañana de que tanto esta carretera, que llegó a estar en nivel negro (intransitable), como la N-525 --entre Terroso (Zamora) y A Canda-- permanecen ahora en nivel verde, de forma que es posible reanudar la circulación en ambos sentidos. Eso sí, se mantiene la prohibición de adelantamiento para vehículos pesados.

A última hora de la tarde, la Guardia Civil empezó a embolsar camiones a la altura del municipio zamorano de Puebla de Sanabria. La situación en esta provincia provocó que, entre las 19.00 y 20.30, agentes mantuvieran embolsados a camiones en Riós (Ourense), según informan fuentes del Instituto Armado.

En este contexto, una vez se reanudó la circulación en Zamora, se abrió el paso también en Ourense. En la mañana de este sábado, las imágenes proporcionadas por la DGT muestran que la nieve sigue cubriendo la carretera.