El 70% de los gallegos usa vehículo privado para ir al trabajo y solo el 7% emplea el transporte público

Archivo - Colas de coches en una gasolinera, a 31 de diciembre de 2022, en Lugo, Galicia (España). El Gobierno anunció el pasado martes 27 de diciembre que pondría fin al descuento de 20 céntimos por litro de carburante a finales de año. Es por ello que m - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 69,5% de los gallegos emplea solo vehículos privados (coche o moto) para desplazarse al trabajo. El 19,8% va andando o en bicicleta y solo el 7,1% emplea únicamente el transporte público, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre movilidad laboral.

Entre los encuestados, los factores que más inciden en el uso del transporte privado son, principalmente, la falta de servicio o frecuencia de transporte público (65%) y la comodidad del transporte privado (62,8%). Otros factores de menor incidencia son la duración del viaje o la distancia entre vivienda y parada más próxima.

La mayoría de los gallegos, el 53%, llega en menos de 15 minutos al trabajo (un 12% tarda menos de cinco minutos y un 41% tarda entre 5 y 15 minutos). En cambio, el 14% de los ocupados necesita más de media hora para llegar a su puesto.

En relación a la distancia entre vivienda y trabajo, la mayoría está a menos de 15 kilómetros (74,7%). Entre ellos, el 16,8% recorre menos de un kilómetro; el 33,5%, entre 1 y 5 kilómetros; y el 24,4%, de 5 a 15 kilómetros.

Entre los que están a más de 15 kilómetros, el 20,8% recorre de 15 a 50 kilómetros y el 4,5% hace una distancia de más de 50 kilómetros.

Entre las siete ciudades, Ferrol (67%) y Pontevedra (65,7%) registran las mayores tasas de uso de solo transporte privado, casi 30 puntos más que A Coruña (49,2%), que se encuentra en el otro extremo al ser la de mayor uso de transporte público (22,8%). Santiago de Compostela destaca por el mayor peso de desplazamientos andando o en bicicleta (27,4%).

El 65% del alumnado va al centro de estudios a pie, en bicicleta o solo en transporte público. Además, el 91,18% tiene el centro a menos de 15 kilómetros.

En los desplazamientos por compras, ocio, visitas, cuidados o gestiones, el transporte privado representa entre el 56% y el 67%, mientras que el transporte público se sitúa entre el 5% y el 8%.

TELETRABAJO

En Galicia hay un total de 127.930 personas que teletrabajan por lo menos una vez a la semana, lo que supone que el 10,83% de las personas ocupadas en 2025.

Asimismo, alrededor de 58.900 personas teletrabajan a tiempo completo, el 4,98% del total de personas ocupadas.