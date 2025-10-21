El 75% de los alumnos de 5º y 6º de Primaria y de la ESO tienen teléfono móvil,según la encuesta de convivencia escolar

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

En torno al 75% del alumnado gallego de 5º y 6º de Primaria y de la ESO dispone de un teléfono móvil y la mayoría se conecta a Internet "prácticamente a diario", según la V Encuesta de diagnóstico de la convivencia 2025.

Así lo ha destacado este lunes en declaraciones a Europa Press el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez que, acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha desgranado los resultados de este informe en el Consello Galego para a Convivencia Escolar.

En concreto, Rodríguez ha explicado que, tras arrancar con la primera encuesta en 2015, con los resultados de 2025 es la primera vez que se dispone de una "radiografía completa" de la evolución de la convivencia en las aulas en el período de una década.

"A pesar de que los hábitos sociales y familiares cambiaron con la irrupción de las nuevas tecnologías, se constata una mejora del clima en las aulas según expresan tanto las familias como los docentes y los propios alumnos", ha señalado en titular de Educación.

En cuanto a la metodología con la que se ha desarrollado esta encuesta, el conselleiro ha detallado que es una metodología censal y que se han procesado casi 44 millones de datos con la respuesta de 150.000 personas, entre las que se encuentran familias, docentes y alumnos.

90% ALUMNADO NO SUFRE CONDUCTAS INTIMIDATORIAS

En este contexto, ha subrayado también que una parte de la encuesta hace referencia al marco de la convivencia y otra parte a los hábitos sociales.

Así, en torno al 90% del alumnado (91,6% de los estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria, el 84,33% de los de ESO y los 78,83% de los de enseñanzas postobrigatorias) afirman que "nunca o casi nunca recibió conductas intimidatorias por redes sociales". Por su parte, el 98,8% de las familias afirma que sus hijos nunca o casi nunca se sintieron amenazados, intimidados, insultados o acosados a través de internet.

Asimismo, el 76,09% del profesorado manifiesta que los conflictos relacionados con el uso incorrecto de los dispositivos electrónicos o de la red son hechos puntuales, tal y como ha destacado el conselleiro.

En el apartado concreto de hábitos sociales de los alumnos, el 46,51% del alumnado de 5º y 6º de Primaria dispone de teléfono móvil, frente al 53,5% que así lo manifestaba hace dos años. En la ESO este porcentaje se eleva al 88,65% de los encuestados (dos puntos menos que el 90,65% de 2023) y al 90,73% de alumnos de postobligatoria (también dos puntos menos que el 92,52% de la última encuesta).

Por parte de las familias sobre el uso de la tecnología de sus hijos, el 85,3% de ellas afirma que limita siempre o casi siempre el uso de los dispositivos electrónicos y la conexión a la red. Y el 68,7% del alumnado de enseñanza obligatoria y el 78,79% de la enseñanza postobligatoria manifiesta que usa las redes sociales habitualmente.

Con todo, el 79,6% del alumnado de enseñanzas obligatorias y el 64,69% postobligatorias afirma no haber entrado nunca o casi nunca en páginas de contenido pornográfico, tal y como ha desgranado la Xunta en una nota de prensa.