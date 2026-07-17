Unos 800 usuarios se quedan sin luz temporalmente en Santiago y Ames por dos incidencias ya restablecidas

Archivo - Imagen de archivo de una bombilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 800 usuarios se han visto afectados esta mañana de viernes por cortes de la luz por sendas incidencias, ya restablecidas, en los municipios vecinos de Santiago y Ames.

Por un lado, según informan fuentes de Naturgy a Europa Press, unos 600 usuarios han sufrido problemas en Compostela con el suministro esta mañana de viernes debido a la inundación de un transformador con aguas fecales. El servicio se ha recuperado a las 12,30 horas.

Asimismo, en el municipio de Ames (A Coruña) unos 200 usuarios han sufrido un apagón debido a que se ha picado un cable subterráneo en la Rúa da Madalena, esquina con Xaquín Lorenzo. Ha quedado aislada la avería y se ha restablecido el suministro.

Precisamente, pasadas las 10,00 horas, trabajadores del polígono industrial de O Milladoiro relataban a Europa Press que habían sufrido un apagón.