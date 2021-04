El 87% de los mayores de 80 años en Galicia fueron vacunados y el 2,63% rechazó ser inmunizado

Comesaña ciñe las grandes colas al área sanitaria de Santiago por personas que acudieron antes de la cita

Galicia ha dado impulso a la vacunación en los últimos días al mantener las inmunizaciones durante los festivos de Semana Santa, de manera que el 87 por ciento de los mayores de 80 años han sido vacunados, según el último balance, lo que la sitúa "muy por encima" de la media española. En el lado del no, el 2,63 por ciento de personas de este grupo de edad rechazó ser inmunizado al ser llamado, del orden de 6.000 gallegos, un número "no pequeño", en palabras del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

En la rueda de prensa de este miércoles posterior al comité clínico el martes, el conselleiro de Sanidade también ha informado del total de 203.596 personas mayores de 80 años han sido vacunadas en la Comunidad gallega.

Al margen del rechazo a ser vacunados (el 2,63%), hay entre un 7 y un 8 por ciento de personas que han sido citadas y que, por distintos motivos (como dificultades para el desplazamiento) no pudieron acudir a la cita. Estas personas volverán a ser llamadas de forma inmediata para completar la inmunización del grupo de edad y, en el caso de que no puedan acudir al centro de salud, se desplazará un equipo a los domicilios.

Comesaña también ha indicado que han sido vacunados 6.786 grandes dependientes, de los 14.848 que son población diana, lo que supone el 43 por ciento de este colectivo. El conselleiro ha indicado que la intención es acabar la vacunación de los mayores de 80 años y seguir haciéndolo también en las residencias cuando se incorpora un usuario o un trabajador a un centro.

"La vacunación de los mayores de 80 años fue, es y será una prioridad", ha aseverado el conselleiro en su intervención, en la que ha explicado que cuando se trata de problemas justificados, el Sergas va a volver a llamar a todas estas personas para que sean vacunadas.

BALANCE DE DATOS

Con los últimos datos, hay vacunadas 588.893 personas, de las cuales 436.933 lo han sido con una dosis de Pfizer, 39.652 con Moderna y 112.258 con Astrazeneca. Este lunes han llegado 105.300 dosis de Pfizer y está previsto que lleguen también otras 25.000 de Moderna, aunque no está al 100 por cien confirmado.

Comesaña ha indicado que ahora que "empezamos a tener esas garantías de suministros" de vacunas, que esperan que sean "por escrito y con anticipación", el Sergas va a poner en marcha un apartado en su página web sobre el estado de la vacunación con los datos esenciales y cada grupo de edad y colectivos declarados esenciales.

En cuanto a grupo de edad entre 66 y 75 años, Comesaña ha indicado dependerá de las dosis y que se comenzará por orden de edad. "Depende de las vacunas", ha dicho, para apuntar, a renglón seguido, que será "enseguida" en cuanto haya dosis disponibles.

VACUNACIONES MASIVAS

Además, este martes comenzaron en Galicia vacunaciones masivas, con un equipo de 109 personas de profesionales de la enfermería --junto con otro personal--, para el colectivo de entre 60 y 65 años, y que continuarán a partir de este jueves con el grupo de edad entre 75 y 79 años.

Así, están previstas 55.000 vacunaciones para los nacidos entre 1956 y 1961 y 90.000 vacunaciones para los que han nacido entre el año 1942 y 1946, de forma que esta semana se habrán administrado 145.000 dosis, continuando en paralelo con los grandes dependientes y los grupos esenciales.

En la vacunación masiva de este martes, fueron llamadas 18.209 personas, de las cuales 13.833 recibieron la primera dosis de Astrazeneca, el 75,9 por ciento. Por áreas sanitarias: la de A Coruña-Cee administró 3.111; la de Santiago-Barbanza, 2.569; la de Lugo, 1.690; la de Pontevedra, 1.368; la de Vigo, 3.257; y la de Ourense, 1.838.

Preguntado por las imágenes de colas en el área sanitaria de Santiago, Comesaña ha recordado que el sistema de citación masiva se ensayó a principios de marzo con un "buen resultado" y ha ceñido los problemas al área compostelana, por personas que acudieron a la hora en que no tenían cita.

UNIVERSIDADES, MARINEROS Y PERIODISTAS

Por otro lado, preguntado por el personal docente e investigador de las universidades, Comesaña ha apuntado que este colectivo no se incluyó entre el objetivo diana a vacunar en la programación a nivel estatal, por lo que al no ser "esenciales", no les corresponde la vacuna por el momento salvo por grupo de edad.

Sin embargo, el conselleiro de Sanidade sí considera que los marineros tienen unas "características por la forma de trabajar" que son especiales y, como ya se ha dicho por su parte, si llega la vacuna de Jansen de una sola dosis sería la "adecuada" para este grupo debido a las condiciones de trabajo.

Por su parte, la directora xeral de Saúde Pública también ha respondido a preguntas sobre colectivos esenciales al ser preguntado por los profesionales de la comunicación. Así, sin restar relevancia a la profesión, indicó que la estrategia será ahora vacunar "por edad" y que "todos los presentes y ausentes" (en la sala, pero conectados online) recibirán su dosis si continúa este ritmo.

Además, ha reconocido que es "poco eficiente" vacunar por colectivos concretos y ha remarcado, por el contrario, el criterio de hacerlo por edad.