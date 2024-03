El PSdeG reivindica "un gran pacto gallego" por los cuidados corresponsables

Besteiro y Formoso encabezarán la presencia socialista en la manifestación que tendrá lugar en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, ha anunciado este jueves una acción coordinada de los socialistas gallegos en todas las instituciones para reivindicar un gran pacto gallego por los cuidados corresponsables.

Fraga ha presentado en la sede de la formación en Santiago de Compostela la campaña del PSdeG con motivo de la celebración del 8M y ha anunciado la presencia del candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, y el secretario xeral, Valentín González Formoso, en la manifestación convocada el viernes en Vigo.

En su intervención, ha explicado que los socialistas presentarán una campaña en redes sociales y llevarán a las instituciones, empezando por los ayuntamientos, una serie de mociones para reivindicar un gran acuerdo político y social para el reparto equitativo del peso de los cuidados.

La socialista ha advertido de que la "igualdad no es posible y si no hay corresponsabilidad" y ha llamado a la colaboración de la Xunta, los ayuntamientos, los sindicatos, la patronal y las entidades sociales y políticas. "No se puede consentir que sigamos soportando casi en exclusiva el peso de los cuidados, exigiéndonos a las mujeres que seamos superwomans", ha afirmado para sostener que el nivel de exigencia provoca que las mujeres soporten un mayor deterioro físico y psíquico por la elevada carga que asumen, llegando a la jubilación con "mala salud y más pobres".

Silvia Fraga ha puesto el acento en la situación desigual en este ámbito, que hace que el 90,7 por ciento de las excedencias por el cuidado de hijos y mayores sean asumidas por mujeres, según un informe presentado por UGT. Estas mismas mujeres tienen, además, un 18,69 por ciento menos de salario, asumen mayor precariedad y, como consecuencia, reciben unas pensiones "mucho más bajas", con 469,41 euros menos de media.

En una intervención en la que ha lamentado que el 8M se haya convertido en el "día de la marmota" con reivindicaciones y demandas que "no son idénticas a las de hace 10 años, pero sí muy parecidas" pese a los "avances pequeños", también ha alertado de la falta de una presencia equilibrada de las mujeres en diferentes ámbitos, excepto los que se regula por ley. Así, ha puesto como ejemplo el caso de la magistratura, donde el 60,88 por ciento son juezas, y el 63,88 por ciento de las fiscalas son mujeres, pero las audiencias provinciales o el TSXG siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres.

Fraga ha criticado a las esferas conservadoras que "o niegan esta realidad o, como mínimo, están cómodas con ella", con las mujeres "recluidas en el ámbito privado y los hombres marcando el compás" que al que deben bailar.

Como solución ha recetado "llevar a la práctica más feminismo", también de la mano de los hombres "que creen que una sociedad digna no puede avanzar a la costa de la mitad de la población y del talento que representan las mujeres".

INICIATIVAS

Estas demandas serán presentadas a través de mociones en los ayuntamientos y también en el Parlamento de Galicia en el momento en que sea constituido y empiece la nueva legislatura.

La propuesta incluirá el pacto por los cuiadados corresponsables, además de garantizar la presencia equilibrada de las mujeres en los organismos públicos, tribunales de selección de personal y de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo. Además, incluirá la puesta en marcha de un plan de acción para terminar con la brecha salarial y de género en el mercado laboral.

Las y los socialistas de Galicia quieren "ponerle deberes" a la Xunta de Galicia después de 15 años de gobiernos del PP caracterizados "por su inacción o por el malgasto de dinero que envían desde el Estado" para política de igualdad en los que "o no hacen nada, o directamente yerran el tiro con campañas machistas y ofensivas".

Los socialistas gallegos iniciarán una campaña en redes sociales con el lema 'M8M, Moito Máis, Moito por Facer', participarán en las manifestaciones de este viernes, y repetirán la entrega de los premios de Igualdad del PSdeG Maruja Vázquez Suárez.

Con este galardón destacan a personalidades o entidades y reivindican la figura de Vázquez Suárez, fundadora de la Agrupación Socialista de Miño en 1933, que fue violada y asesinada por los falangistas el 19 de agosto de 1936.