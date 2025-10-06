Abanca y Afundación presentan en A Coruña la muestra interactiva 'Itaca', un "viaje" por la educación financiera

A CORUÑA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abanca y su Obra Social se suman a la celebración del Día de la Educación Financiera que impulsan el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El acto central de la jornada es la exposición interactiva 'Itaca. Un viaje por la educación financiera', que se exhibe en la sede Afundación A Coruña.

Su presentación ha estado a cargo de José Manuel Mourelo, coordinador general del Área de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de Afundación, y Carlota Sánchez-Montaña Puga, coordinadora adjunta de Educación Superior de Afundación y comisaria de la muestra.

Esta propuesta ofrece al visitante una experiencia inmersiva que tiene como objetivo promover la formación y la cultura financiera de la sociedad, con contenidos accesibles para personas de todas las edades y niveles de conocimiento financiero.

En la presentación ante los medios de comunicación, José Manuel Mourelo ha destacado la labor hecha a este respecto por Abanca y Afundación para "mejorar la cultura financiera" en todos los colectivos, pero especialmente en los más jóvenes y en las personas más mayores.

"Es necesario para afrontar los nuevos desafíos", ha recalcado al explicar el contenido de la muestra presentada ya en Vigo, de abril a junio, y que ahora, tras su paso por A Coruña, se expondrá en otros lugares de Galicia y de España.

PROPUESTA

En cuanto al contenido, Carlota Sánchez-Montaña ha subrayado la vinculación con Ulises y los personajes que hay en la obra de 'Itaca' para explicar los distintos conceptos financieros, como Atenea la diosa de la sabiduría o Penélope la mujer de Ulises a la que en este caso se vincula con la perseverancia y los hábitos a largo plazo.

Haciendo uso de la Inteligencia Artificial, y tras el recorrido de la muestra, con explicación de conceptos como la inflación, el visitante podrá enfrentarse a un test con opciones y distintas decisiones a adoptar.

Es, según se ha precisado, una propuesta que auna mitología, economía y tecnología para aportar herramientas diferentes a la sociedad en este ámbito. "Ha sido un trabajo conjunto en el que se ha utilizado Itaca como base para difundir conceptos financieros", ha resumido la coordinadora adjunta.

OTRAS ACTIVIDADES

Coincidiendo también con el Día de la Educación Financiera, Abanca y Afundación iniciarán las actividades de la nueva edición de su programa de educación en este ámbito, que incluye propuestas para diferentes colectivos.

Las primeras acciones serán el lanzamiento de las nuevas convocatorias de los programas digitales Segura-Mente, 'La loca aventura del ahorro' y 'Pon tu dinero a salvo' y la organización del 'Gran Prix Financiero' los días 6 y 7 de octubre en el CEIP Labarta Pose (Baio, A Coruña).

A ello se suma una conferencia del programa 'Preparados para dar el salto' en el IES de Cacheiras (Teo, A Coruña) el día 13 de octubre, y nuevas sesiones del plan de formación y capacitación digital de personas mayores en Vilagarcía (8 de octubre), Ponteareas (9 de octubre) y Cerdido (9 de octubre).

Sobre las mismas, Mourelo ha indicado que hay dos nuevos proyectos este año, 'Money Sport', dirigido a jóvenes deportistas de 12 a 17 aos, y 'Guardianes del Tesoro' para la comunidad educativa, a lo que se suman otras acciones como sesiones formativas en el rural.