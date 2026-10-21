Abascal reconoce que tiene "una espinita clavada en Galicia" y confía en lograr un diputado en A Coruña

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto en la Plaza de María Pita, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia. - M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido tener "una espinita clavada en Galicia", donde la formación no tiene ningún representante en ninguna institución, y ha dicho confiar en lograr un diputado por la circunscripción de A Coruña en las elecciones del 29 de noviembre.

En una intervención ante los medios en la Praza de María Pita, Abascal ha señalado que ha visitado A Coruña porque Vox tiene "expectativas electorales importantes" para los comicios generales, donde, según ha apuntado, el partido "está disputando un escaño precisamente con la izquierda".

"Y eso es exactamente lo que quieren impedir los colectivos y los de la invasión migratoria de la que todos ellos son cómplices. Yo lo que les respondo es que no hay coacción, no hay violencia, no hay mordaza que pueda con nosotros", ha ensalzado Santiago Abascal desde la céntrica plaza coruñesa, donde se manifestaron más de 4.000 personas contra su presencia en una protesta que concluyó con cargas policiales, dos detenidos y más de una decena de heridos.

Asimismo, Abascal ha reconocido que tiene "una espinita clavada en Galicia", señalando que Vox "tiene representación en Ceuta, en Melilla, en Cataluña, en País Vasco, en Navarra y en el resto del territorio nacional", excepto en la comunidad gallega. "Pero estoy convencido de que eso va a terminar el 29 de noviembre", ha confiado.