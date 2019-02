Abel Caballero acude al Parlamento pese a "vulnerar la autonomía local" y acusa a Feijóo de "politizar" O Marisquiño

Publicado 19/02/2019 18:01:34 CET

Cree que el evento "seguirá en Vigo" e insiste en que el muelle que se hundió es "propiedad y responsabilidad" del Puerto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acudido este martes al Parlamento de Galicia para comparecer ante la comisión de O Marisquiño pese, a su juicio, "vulnerar la autonomía local", para lo que esgrimió un ejemplar de la Constitución española, y ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "politizar" a las víctimas de evento.

"Yo hago una defensa de la autonomía (local), exactamente igual que defendería la autonómica y la autonomía del Estado. Estas interpretaciones que acabo de oír de que estamos obligados a venir, no es cierto. No es un sistema piramidal. Como alcalde yo tengo mi propio ámbito de actuación y de competencias", ha señalado Caballero ante los medios a la salida de la comisión parlamentaria, que impulsaron los grupos de BNG y En Marea y contaron con la abstención del PPdeG, lo que permitió constituirla.

Según el regidor vigués, fue Feijóo quien "impuso" su comparecencia en la comisión porque pretendía "atacar a Vigo y a su alcalde", pero "está haciendo exactamente lo contrario a lo que tiene que hacer".

"Tiene que respetar a los ayuntamientos. Estas cuestiones de que si el pleno de Vigo decide algo que no les gusta, nosotros lo corregimos, ¡no!", ha reprochado el alcalde, en referencia a que el pleno olívico rechazó la creación de una comisión de investigación municipal sobre el accidente.

Para Caballero, el presidente autonómico pretende "hacer una campaña política" de O Marisquiño y "politizar" a las víctimas. "Esto es una acción de política electoral para dañar políticamente y parece que no lo consigue", ha añadido.

En este sentido, ha reprochado a Feijóo que no asistiese el día del accidente al Paseo de las Avenidas pese a estar "muy cerquita".

Además, ha asegurado que él mismo llamó al presidente autonómico para informar de lo ocurrido y volvió a llamarlo "tres horas después" para avisar de que no había habido ninguna víctima mortal, sin embargo, en esta segunda ocasión "no cogió el teléfono".

CONTINUIDAD DEL EVENTO

En su intervención en la comisión de O Marisquiño, Abel Caballero se ha mostrado seguro, pese a las dudas que hay al respecto, de que el festival "permanecerá en Vigo" y ha insistido en que el muelle que se hundió la noche del 13 de agosto es de dominio público y "propiedad y responsabilidad" del Puerto de Vigo.

A pesar de que el representante popular Alberto Pazos ha insistido en que el mantenimiento de la infraestructura tenía que ser llevado a cabo por el Ayuntamiento, el alcalde ha asegurado que lo que "colapsó no fueron las maderitas", que según él sí son responsabilidad de la administración local, sino que fue una "inmensa" plataforma de hormigón de "cientos de toneladas", que, a su juicio, no le compete al Gobierno municipal.

"Es un muelle que está sobrevolando el mar, pilotado y amarrado una parte en tierra y otra en pivotes", ha destacado Caballero, quien ha añadido que esta estructura tiene un uso "portuario, náutico-deportivo" según aparece calificado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y es "competencia del Puerto de Vigo".

Tras las acusaciones de la representante del BNG, Olalla Rodil, de "opacidad" por parte del Ayuntamiento, Caballero ha respondido que la causa está siendo instruida por el juzgado número 3 de Vigo "con garantía de total transparencia", por lo que ha asegurado que la documentación que el ejecutivo local no entregó a la comisión, sí está entregada ante la justicia.

También ha rechazado las críticas hacia el PSdeG por no asistir a la comisión y ha restado relevancia al hecho de que no estuviesen presentes para apoyar su gestión. "Yo soy el Alcalde de Vigo, a mí no me representa el grupo socialista en esta Cámara. Nadie habla por mí. Nadie plantea las cuestiones que tenga que plantear", ha sentenciado.

Por su parte, la representante de En Marea, Carmen Santos, ha pedido al regidor que utilice su mayoría absoluta "de forma responsable" y que vea la comisión de investigación como un "mecanismo de defensa" para los vigueses.

EXPLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Según ha relatado Abel Caballero este martes en la comisión de investigación de O Marisquiño, el Ayuntamiento de Vigo recibió en primer lugar, vía telemática, una petición de autorización de la organización del festival. Así, el 13 de julio, fue enviado al gobierno local una petición de autorización singular "porque hubo una alteración del recorrido inicial del descenso por el Casco Viejo".

De esta manera, Caballero descartó las críticas de la oposición sobre si había existido o no una autorización general del evento o solo se habían autorizado ciertas actividades.

Además, el alcalde ha explicado que, el 16 de julio, el Ayuntamiento recibió un plano sobre la ubicación de los conciertos y un día después el plan de protección con las reformas planteadas.

Con todo esto, según Caballero, el 20 de julio se presentó la autorización de la Autoridad Portuaria para celebrar el festival en sus instalaciones y el 24 de ese mes se llevó a cabo la reunión de coordinación de seguridad donde, según él, "nadie echó en falta ningún informe" en relación a la solidez del recinto.

"MUY DECEPCIONANTE"

Tras la comparecencia de Abel Caballero, Pazos ha asegurado a los medios que las palabras de Caballero fueron "muy decepcionantes", ya que el regidor "se comprometió a dejar a disposición la documentación de la que hoy ha lardeado" pero "sigue sin estar".

"Aquí hay una verdad inmutable y es que desde el Ayuntamiento de Vigo se está mintiendo. O se miente cuando se le dice a la oposición que se le facilitan completos unos expedientes y se acreditan además materialmente, o se miente cuando se dice que toda la documentación que debería estar en ese expediente está", ha apuntado el diputado popular.

"CACERÍA POLÍTICA"

Previamente, el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento vigués, Carlos López Font, había comparecido este martes ante el Parlamento gallego. En su intervención, ha asegurado que la comisión de O Marisquiño constituye una "cacería política".

López Font se ha posicionado a favor de la "autonomía local" al igual que luego hizo el regidor vigués, y ha señalado que se han "vulnerado sus derechos", ya que, según él, no debería comparecer en esta institución. Además, ha asegurado que la autorización del evento está "ajustada al derecho y a toda la normativa".

La comparecencia de Abel Caballero era una de las más esperadas en esta comisión por la incógnita sobre si acudiría, pero ya en la propia agenda para este martes estaba incluida su presencia en el Pazo do Hórreo.

Llegó a la capital gallega rodeado de expectación y posó para los fotógrafos acompañado del diputado vigués Abel Losada, que aunque no ha participado en la comisión siempre ha criticado que se crease este órgano parlamentario y desde el primer momento aseguró que trataba de desgastar la mayoría absoluta del regidor de la ciudad olívica.