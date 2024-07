Abel Caballero considera "sectaria" la asignación de la Xunta de fondos europeos a Vigo

Muestra su preocupación por la situación del sistema sanitario y traslada su apoyo a José Ramón Gómez Besteiro al frente del PSdeG

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado la asignación "sectaria" de fondos europeos que considera que la Xunta de Galicia destina a la ciudad olívica.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, el regidor vigués ha lamentado que a Vigo "prácticamente" no han llegado fondos europeos tramitados a través de la Xunta. "Yo se lo dije al presidente de España, que Vigo no estaba recibiendo fondos de la Xunta que provenían del Gobierno de España y del Next Generation. De hecho, lo único que nos llegó tiene que ver con rehabilitación de vivienda porque somos los únicos que la pedimos; pero otras cuestiones, ni un céntimo", ha censurado.

Así, ha expuesto que la Xunta asigna al Puerto recursos "y al Ayuntamiento nada", algo que ve "sectario" y así, ha dicho, se lo trasladó al presidente Alfonso Rueda en la reunión que mantuvieron el pasado mes de junio.

Precisamente, sobre ese encuentro con el titular del Gobierno gallego, Caballero ha señalado que fue "en muy buen tono", aunque "con luces y sombras" en cuanto a los acuerdos alcanzados. Con todo, ha querido "enfatizar en lo positivo" y destacar que han iniciado "una senda de diálogo" que ha contrapuesto a la etapa de Alberto Núñez Feijóo con quien, ha añadido, "todo eran sombras".

FEIJÓO "NO DESPEGA"

Así, cuestionado por el papel de Feijóo en la oposición, el alcalde de Vigo ha apuntado que "no despega" y ha criticado el "choque frontal de ataques sobre causas judiciales", mientras que, en su opinión, "la gente quiere que las oposiciones planteen alternativas".

"Aquella forma de ver a Feijóo como un dirigente situado en el centro etc., ahora parece que no, parece que está bastante a la derecha", ha expuesto.

Aún sobre política estatal, Abel Caballero se ha mostrado "absolutamente convencido" de que Pedro Sánchez agotará la legislatura en un contexto en el que, ha destacado, "la marcha económica de España es extraordinariamente importante".

También ha sido cuestionado por la acogida por parte de las comunidades de menores no acompañados y ha lamentado que la cifra que recibirá Galicia es "ciertamente pequeña".

En cuanto a la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, Caballero ha celebrado que es "una buena noticia" para España "que no gobierne la extrema derecha". Sin embargo, ha pedido esperar a ver si rompen también en ayuntamientos y si dan marcha atrás a las políticas que "tuvieron que hacer porque Vox lo exigía".

Además, ha celebrado que el Gobierno central "trata bien a Vigo" y ha asegurado que todo lo que le dijo a Pedro Sánchez le ha contestado afirmativamente. En concreto, ha hablado del AVE Vigo-Oporto, sobre el que, ha avanzado, este lunes hablará con el secretario de Estado de Transportes, así como de una autovía o de las conexiones ferroviarias de alta velocidad.

SANIDAD

Por otra parte, sobre la situación de la sanidad en la ciudad de Vigo, el regidor se ha mostrado "muy preocupado" por el "cierre de camas" y por los centros de salud que "durante un mes no tienen consultas por la tarde".

"Lo veo con preocupación porque todos sabemos como son los veranos. El nuevo conselleiro de Sanidade no es capaz de hacerle frente. Estoy muy atento a esto y ciertamente preocupado por la atención sanitaria en la ciudad de Vigo, porque no es buena", ha aseverado.

APOYO A BESTEIRO

Asimismo, preguntado por el papel de José Ramón Gómez Besteiro como secretario xeral y portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, el vigués ha recordado que "acaba de empezar" y ha subrayado que para hacer un juicio "hay que esperar un poco".

En todo caso, ha afirmado que tiene "todo el apoyo" del partido en Vigo y ha insistido en que deben "darle tiempo a que construya una alternativa y desarrolle un proyecto político".