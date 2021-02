Abel Caballero pide elegir al candidato socialista en Galicia según "su liderazgo social", como se hizo con Illa

Defiende que los aspirantes a gobernar deben ser "los mejores", al margen de que tengan "apoyo orgánico" de los partidos

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha apostado este lunes por seguir el "modelo político" de Salvador Illa en la configuración de candidaturas electorales, y ha señalado que, "cuando llegue el momento" en Galicia, debería elegirse a un candidato "en función del liderazgo y el respaldo social".

En una rueda de prensa, el regidor vigués, que también es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE (como presidente del órgano municipalista), ha afirmado que la elección de Illa como candidato, "con un proyecto y un liderazgo excepcional", "es un modelo de acción política sobre el que conviene reflexionar".

Al respecto, ha señalado que el PSC "tomó la mejor decisión" al presentar "al mejor candidato", y ha incidido en que, en elecciones, "hay que presentar a los mejores candidatos, y no vale solo la parte de apoyo orgánico". "Es el modelo que a mí me gusta, las candidaturas tienen que integrar a referentes sociales y los partidos tienen que pensar en los ciudadanos, no solo en las estructuras orgánicas", ha proclamado.

Además, ha puesto en valor la intención de Illa, "ganador de las elecciones", de presentarse a la investidura, y ha recordado que la responsabilidad de los líderes políticos es asumir el voto de los ciudadanos para cambiar la sociedad, "y para eso hay que gobernar".

CASO DE GALICIA

Cuestionado acercar de si sus palabras deben aplicarse concretamente al PSdeG en Galicia, Abel Caballero ha precisado que su reflexión "no es por nadie en concreto", sino en general "como un mecanismo correcto de procedimiento político".

Según ha señalado, para "dignificar" la política hay que poner como candidatos a "referentes sociales", personas con capacidad política "contrastada". "Fue una gran decisión política (la de Illa), que revolucionó el tablero electoral, a los hechos me remito", ha añadido.

Caballero ha reiterado que sus palabras son una "reflexión general en voz alta", y ha recordado que, en Galicia, todavía faltan 3 años y medio para las elecciones autonómicas. "Pero llegará el momento, y me gustaría que eligiéramos pensando en función del liderazgo y el respaldo social", ha aseverado, al tiempo que ha matizado que él no participa en esos procesos en Galicia porque su "ámbito político" está "en España, en la FEMP, en la Ejecutiva Federal del PSOE y en Vigo".

A preguntas de los medios sobre si el PSdeG siguió ese "modelo" al proclamar a Gonzalo Caballero candidato a la presidencia de la Xunta para las pasadas elecciones gallegas de julio de 2020, el alcalde de Vigo (que es tío del líder de los socialistas gallegos y fueron 'rivales' en la agrupación local del partido) se ha limitado a apuntar que no quiere "mirar al pasado" sino al futuro, aunque ha advertido de que los ciudadanos "entienden muy bien si un partido presenta al mejor o no, entienden los proyectos bien ideados".

Según ha recordado, Guillermo Fernández Vara perdió unas elecciones en Extremadura y luego "volvió a ganar, porque era un referente social". "Puede haber referentes sociales que no ganen unas elecciones por circunstancias del entorno o por pactos espúreos, pero no voy a entrar en polémicas", ha apostillado.

El alcalde de Vigo ha hecho estas consideraciones pocas horas después de que el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, afirmase, en una entrevista en la Cadena Ser, que se ve respaldado por la militancia y por la dirección nacional del PSOE para seguir al frente del partido en Galicia. "No se puede cambiar de entrenador cada temporada", señaló.