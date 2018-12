Abel Caballero sostiene que en "un solo fin de semana" Vigo ingresó "tres veces" el coste de la iluminación de Navidad

Publicado 26/11/2018 14:23:28 CET

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sostenido este lunes que los datos de la ocupación hotelera, sumados al "gasto promedio" de los visitantes que recibió la ciudad, suponen que Vigo haya ingresado "tres veces el coste de las luces" en "un solo fin de semana".

El alcalde ha apuntado que ha escuchado este lunes al representante de los hoteleros de Vigo aportar datos sobre la ocupación en este último fin de semana y que también está la gente que solo vino a pasar el día. Según Caballero, si se cogen esos datos de "un solo fin de semana", y se "multiplican" por el "gasto promedio de lo que cuesta un hotel, las comidas, las cenas..." se obtiene "Vigo ingresó tres veces el coste de las luces".

"En un solo fin de semana", ha reiterado el alcalde, que ha destacado que "nos quedan seis" fines de semana de iluminación navideña por delante y que también está "el puente de la Constitución". "Calculen lo que significa esto", ha trasladado el alcalde.

"Esto es una inversión, pero había que acertar y no todo el mundo acierta", ha aseverado. El alcalde ha sostenido que la "muestra" de que el espectáculo de las luces de Navidad en Vigo es "excepcional" es "el eco que está teniendo". "El espectáculo de luz y color y de música en Vigo es maravilloso", ha aseverado.

Caballero ha querido aclarar que pronunció unas palabras en inglés durante su discurso el pasado sábado en el acto del encendido para "invitar a que gente de todas partes venga a Vigo y conozca la ciudad". "Merece la pena venir aquí y disfrutar de las luces", ha manifestado para añadir que es un espectáculo que "gusta antropológicamente" porque "está en el ADN", según sus palabras.

Según datos aportados por Caballero, el encendido de la iluminación navideña en Vigo fue seguido en 'streaming' por "40.000 personas de 36 países". El alcalde también ha añadido que "millones de personas" de toda España lo siguieron a través de los medios de comunicación que dieron cobertura al acto.

Respecto a las críticas sobre el coste de la ilumincación navideña de la ciudad, el alcalde ha criticado que quienes las vierten están "en la política de lo negativo" y en "destruir". Al tiempo, el regidor ha afirmado que ha recibido "muchísimas" llamadas de otros alcaldes con motivo de las luces y que "como los horarios no coinciden" no sabe si le habrá llamado el alcalde de Nueva York mientras tenía "el teléfono desconectado". "Dele tiempo a todo, no lo descarte", ha asegurado Caballero sobre este asunto.