Abierta una operación antidroga en Carballo con varios detenidos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha realizado varias detenciones en una operación antidroga abierta en el municipio coruñés de Carballo.

Según explican a Europa Press fuentes próximas a la investigación, en este operativo se ha incautado droga durante este martes. El caso está bajo secreto de actuaciones.

Durante la madrugada de este martes, agentes han realizado la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana.