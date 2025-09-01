Abre este lunes el último plazo de matrícula en las titulaciones de FP con plazas libres

Archivo - Alumnos en un aula al comienzo de un examen. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP abre este lunes, 1 de septiembre, el último plazo de matrícula para las titulaciones de FP que aún cuentan con plazas libres.

Según ha explicado en un comunicado, los interesados deberán formalizar la matrícula en el centro educativo y podrán hacerlo hasta el 26 de septiembre a las 13.00 horas. Puede hacerlo cualquier persona, incluso si no presentó la solicitud de plaza a principios de verano.

Para las titulaciones con lista de espera en la que había quedado alguna vacante tras acabar los anteriores plazos de matrícula, los centros con plazas en esta situación efectuarán llamamientos telefónicos a las personas que corresponda según el orden de la lista.

Las personas que acepten la plaza tendrán 24 horas para entregar la documentación en el centro y hacer la matrícula.

En lo que respecta a las titulaciones con plazas liberadas por no tener lista de espera, los interesados solo tendrán que acercarse al centro en el que el ciclo o curso de especialización tenga plazas y la inscripción se realizará en el propio centro por orden de llegada. La única condición es cumplir los requisitos de acceso para la titulación elegida.

SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS

Por otra parte, el alumnado que desee realizar un programa simultáeno de estudios -- cursar a la vez dos ciclos formativos, un ciclo y bachillerato, o un ciclo y ESO -- podrá solicitar la autorización de matrícula simultánea desde el 8 de septiembre hasta el 12 de septiembre a las 13.00 horas.

Si la Ispección Educativa lo autoriza, el estudiante podrá formalizar la matrícula en el centro educativo del 16 al 19 de septiembre a las 13.00 horas, siempre que existan plazas disponibles y no haya lista de espera en la titulación escogida.