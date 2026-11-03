La acampada del Obradoiro se mantiene pese al desalojo en Sol: "Hasta que el cuerpo aguante y lo decida la asamblea"

Acampada por la vivienda en O Obradoiro a 3 de noviembre de 2026 - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas acampadas en la praza de O Obradoiro de Santiago continuarán, pese al desalojo durante esta madrugada de las últimas tiendas situadas en la plaza del Sol de Madrid. "Hasta que el cuerpo aguante y lo decida la asamblea", ha asegurado una de las personas acampadas, llamada Alex.

El desalojo de las 334 personas que continuaban en la Acampada 26S en la Puerta del Sol, ha sido ejecutado durante esta madrugada por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Madrid, culminando con dos detenidos.

En declaraciones a los medios, David Gallo, uno de los portavoces de la acampada, ha indicado que son conocedores de lo ocurrido en la capital, pero, por el momento, no tienen intención de retirar sus tiendas de O Obradoiro, ya que no se han conseguido los objetivos que tenían.

Tal y como ha explicado el representante de los asentados, las acampadas son "independientes" entre sí y toman las decisiones que consideran en sus asambleas, pese a mantener una comunicación constante.

"No hemos llegado al punto de sentarnos y pensar en cuándo vamos a desacampar porque no consideramos que se hayan conseguido los objetivos que teníamos. Hasta que se produzca no tenemos intención de marcharnos", ha señalado.

"HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE"

Alex, una de las acampadas, ha reivindicado ante los medios las diferentes casuísticas dentro de las personas afectadas por la crisis de la vivienda, haciendo énfasis en que no solo afecta a la "clase media o los que tienen trabajo".

"Hay personas en situación de calle, hay personas sin papeles que no pueden optar a vivienda, trabajadoras sexuales que no tienen contratos ni ningún tipo de derecho, no solo es la vivienda para la clase media o los que tienen trabajo. Hay mucha gente que no tiene ningún tipo de oportunidad", ha subrayado.

En esta línea, otra de las acampadas, llamada María, ha afirmado que si ya es complicado encontrar vivienda para una persona blanca, heterosexuales y sin animales, la búsqueda se complica para aquellas personas racializadas, pertenecientes al colectivo Lgtbq+ o sin papeles. Por ellas, han indicado, seguirán concentradas en O Obradoiro, "hasta que el cuerpo aguante y lo decida la asamblea".

Pese a que han dejado de realizar un recuento diario de las personas participantes en esta protesta, decenas de tiendas continúan ocupando parte de la plaza compostelana y cada día vienen y van personas a colaborar, hacer turnos de vigilancia o pasar la noche.

"Tenemos dos asambleas al día que son abiertas y la gente también va y viene. No tienes por qué estar todo el rato porque trabajamos, estudiamos, nos buscamos la vida, etc. (...) Por mucho que vayan menguando las fuerzas, porque a veces estamos cansados, queremos seguir luchando", ha afirmado Alex.

Preguntados sobre alguna notificación por parte del Gobierno municipal para proceder al desalojo, los acampados aseguran que desconocen si se ha producido algún contacto. Igualmente, admiten tener "miedo" de ser agredidos o recibir algún tipo de multa por parte de las autoridades, pero aseguran: "Siempre hay miedo, pero si no combatimos ese miedo no llegamos a ningún sitio", han zanjado.