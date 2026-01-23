Un accidente en Arteixo (A Coruña) entre un camión y un turismo se salda con una persona herida

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un camión y un turismo registrado en Larín, en Arteixo (A Coruña), se ha saldado con una persona herida que fue trasladada por Urxencias Sanitarias y que tuvo que ser excarcelada.

Según informa el 112, ocurrió alrededor de las 7.30 horas en el kilómetro 17 de la AC-552, cuando un particular contactó con el 112 Galicia y explicó que una persona permanecía atrapada en su vehículo.

Una vez en el lugar, el Servicio Municipal de Protección Civil de Arteixo evaluó la situación y procedió a la excarcelación de la persona implicada, que finalmente fue trasladada por Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Además del Servicio Municipal de Protección Civil y los servicios sanitarios, intervinieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.