Un accidente entre un camión y un convoy de transporte especial obliga a cortar la A-52 en Ribadavia (Ourense)

Accidente en la A-52, en Ribadavia (Ourense). - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una colisión por alcance entre un camión y un convoy de transporte especial ha obligado en la tarde de este lunes a cortar la autovía A-52 a su paso por la localidad ourensana de Ribadavia en dirección Benavente.

Tal y como ha informado la Guardia Civil, el siniestro se produjo sobre las 15.20 horas en el punto kilométrico 252 de esta vía.

En un primer momento, los agentes cortaron la circulación para camiones, pero a las 15.50 horas decidieron efectuar un corte total, desviando el tráfico por la carretera N-120.