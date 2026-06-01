El accidente con dos camiones implicados obliga a cortar el tráfico sentido decreciente en la A-52 en A Gudiña

1091951.1.260.149.20260601121653 Imagen del siniestro. - GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

OURENSE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos camiones ha obligado a cortar por completo la circulación sentido decreciente en la A-52, desviando el tráfico por la población de A Gudiña.

Según concreta la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se produjo sobre las 13.30 horas, en el kilómetro 124.800 de la A-52, sentido decreciente, a su paso por el término municipal de A Cudiña, en el partido judicial de Verín.

La Guardia Civil de Tráfico explica que accidente consistió en una colisión por alcance de un vehículo articulado a otro camión que se encontraba averiado.

Uno de los vehículos se ha incendiado y la coyuntura ha obligado a cortar el tráfico y a desviarlo por A Gudiña (punto kilomético 129 al 119 por la N-525).

La Guardia Civil de Tráfico limita los daños personales a que uno de los conductores resultó herido leve.