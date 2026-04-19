Un accidente en Mondariz (Pontevedra) termina con un ciclista herido y un turismo calcinado

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

PONTEVEDRA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha resultado herido este domingo en Mondariz (Pontevedra) tras sufrir un choque contra un turismo, que ha terminado calcinado.

El accidente se ha producido pasadas las 19.00 horas en la N-120, al paso por Meirol. El 112 Galicia ha recibido varias llamadas, que informaban de la colisión y solicitaban asistencia urgente para el ciclista porque estaba inconsciente.

De este modo, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia han requerido la intervención de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que han movilizado la dotación a bordo del helicóptero medicalizado en base a Santiago.

De hecho, el ciclista ha sido evacuado por aire al centro hospitalario de referencia.

Además, tras el impacto, el vehículo implicado en el accidente ha comenzado a arder. No había nadie en el interior en ese momento, si bien el coche ha acabado completamente calcinado.

Para sofocar el incendio provocado por el vehículo, han tenido que movilizarse los Bomberos de Ponteareas, que han contado con la ayuda de los efectivos del distrito forestal de la zona y de los voluntarios de Protección Civil Oitavén-Tela. El operativo se ha completado con los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.