Un accidente múltiple en la AP-9 a la altura de Barro (Pontevedra) deja un herido leve

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple, con cuatro vehículos implicados, en la AP-9 a la altura del municipio pontevedrés de Barro ha dejado a una persona herida leve este miércoles.

Según ha informado el 112, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 112, a su paso por la parroquia de Portela, alrededor de las 8.30 horas.

Un particular indicaba que un turismo había chocado contra un camión y que, como consecuencia del impacto, había ido chocando contra otros vehículos. Señalaba además que el accidente estaba provocando problemas en la circulación.

Al lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de Vilagarcía y el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Han confirmado que en el accidente se han visto implicados dos turismos, una furgoneta y un camión, quedando afectado un carril de la circulación. El herido ha sido trasladado al centro hospitalario de referencia.