Un accidente con seis vehículos implicados deja varios heridos en Mos (Pontevedra)

Europa Press Galicia
Publicado: martes, 14 abril 2026 10:52
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un accidente con seis vehículos implicados ha dejado varios heridos y ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-55 a su paso por Mos (Pontevedra), concretamente en el punto kilométrico 12.

   Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se registró pasadas las 8.30 horas de este martes y fue un particular implicado quien alertó de lo ocurrido y de que había seis turismos implicados.

   Asimismo, la Central de Emergencias ha confirmado que al menos una de las personas implicadas necesitó asistencia sanitaria y tuvo que ser traslada por los servicios de emergencia.

   Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de la autovía.

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