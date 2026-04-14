Un accidente con seis vehículos implicados deja varios heridos en Mos (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente con seis vehículos implicados ha dejado varios heridos y ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-55 a su paso por Mos (Pontevedra), concretamente en el punto kilométrico 12.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se registró pasadas las 8.30 horas de este martes y fue un particular implicado quien alertó de lo ocurrido y de que había seis turismos implicados.

Asimismo, la Central de Emergencias ha confirmado que al menos una de las personas implicadas necesitó asistencia sanitaria y tuvo que ser traslada por los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de la autovía.