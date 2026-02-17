La acción social de Banco Mediolanum en Galicia donó más de 118.000 euros en 2025, un 29% más

Uno de los actos solidarios de la entidad - MEDIOLANUM APROXIMA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, donó 118.197 euros a proyectos sociales el año pasado en Galicia, un 28,75% más que en 2024, por lo que fue la zona geográfica de la entidad que más creció en donaciones.

Apoyó 13 iniciativas que han beneficiado a 9 ONG locales, con acciones que contaron con la implicación de 9 Family Bankers (asesores financieros de la entidad) que actuaron como padrinos o madrinas de la iniciativa, siendo nexo entre los clientes y las ONG, informa este martes en un comunicado.

Las ONG son Asociación Bicos de Papel, Fundación Breogán, Asociación Española Contra el Cáncer, Daman, Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Asociación Autismo Bata, Cruz Roja Española (Oficina Ribadeo), Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog) y Asociación Cáncer de Páncreas.

2,2 MILLONES EN ESPAÑA (+10,2%)

En toda España, Mediolanum Aproxima cerró el año con 2.263.574 euros donados, un 10,2% más que en 2024, y en sus 11 años de existencia supera así los 10,3 millones.

Banco Mediolanum impulsó en 2025 otras iniciativas, como 'Cada céntimo cuenta', donde más de 21.000 clientes de la entidad donan automáticamente cada mes los céntimos de su cuenta corriente (de 0,01 a 0,99 euros): sumaron 67.089,34 euros (+146%).

La responsable de la Acción Social de Banco Mediolanum, Montse Prats, ha agradecido la implicación de las organizaciones, las familias y los Family Bankers en 2025 y ha afirmado que ya encaran 2026 "creyendo firmemente en el poder de la colaboración".