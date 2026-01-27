Acepta seis meses de prisión la dueña de una empresa por tener trabajadores ilegales montando stands en Conxemar

VIGO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dueña de una empresa de carpintería ha aceptado este martes seis meses de prisión como autora de un delito contra los derechos de los trabajadores al tener empleados ilegales montando stands en la feria de Conxemar.

La vista de conformidad se ha llevado a cabo esta mañana en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acordando las partes una pena de seis meses de prisión, una multa de 1.080 euros y el pago a la Seguridad Social de casi 1.400 euros.

Los hechos ocurrieron en 2023. En concreto, fue en agosto de ese año cuando la empresa de la acusada suscribió un contrato con otra firma para el montaje y desmontaje de stands en la feria Conxemar que se iba celebrar en octubre.

El 21 de septiembre de ese año, cuando ya se estaba en marcha el montaje, se llevó a cabo una inspección por parte de la Inspección de Trabajo en el recinto del Ifevi. Allí, se localizó a 15 trabajadores, todos extranjeros, empleados por la empresa de la acusada.

Se trataba de tres ciudadanos de Guatemala, siete de Colombia, tres de Perú, uno de Venezuela y otro de Honduras. Ninguno de ellos tenía autorización de trabajo ni estaba dado de alto en la Seguridad Social.

Por estos hechos, la Fiscalía acusaba a la empresaria de un delito contra los derechos de los trabajadores, y pedía hasta tres años y medio de cárcel, que finalmente se redujeron a seis meses.