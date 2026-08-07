Un acertante de la Bonoloto gana más de un millón de euros en Verín (Ourense)

OURENSE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un acertante de la Bonoloto ha ganado este viernes más de un millón de euros al portar el único boleto premiado de Primera Categoría (seis aciertos).
En concreto, el boleto ha sido premiado con 1.215.273,96 euros y ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Verín (Ourense), situada en Luis Espada, 66.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 7 de agosto, ha estado formada por los números 43, 03, 25, 22, 49 y 42. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 7.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, situada en Castillo, 3 y en la nº 28 de Vigo (Pontevedra), situada en C.C. "Alcampo Vigo l" O Grove, 1.