Activa la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego este fin de semana

Archivo - Estado del mar en Valdoviño debido al temporal por el que se ha activado la alerta naranja, a 3 de diciembre de 2025, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta activará este fin de semana la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego. Con el fin de "garantizar la seguridad de los bienes y las personas", la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha informado a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde media tarde de este sábado en el noroeste y en el oeste de la provincia de A Coruña y desde la medianoche en el sudoeste de A Coruña y en el litoral de Lugo y de Pontevedra, esperándose mar combinada de noroeste con olas que pueden alcanzar los seis metros.

La Secretaría Xeral ha anunciado también la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade e federada no mar en los ayuntamientos afectados, que pueden consultarse en la web Deporte Gallego.

La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, madrugadas y paseos marítimos. También ha instado a la población a que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.