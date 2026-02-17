Activada la alerta naranja en todo el litoral gallego para este miércoles por temporal costero

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este miércoles la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego, ante la llegada de una nueva borrasca a la Comunidad.

De ello ha informado el Gobierno galego en un comunicado, en el que explica que, con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Por todo ello, se han suspendido las actividades deportivas federadas y del programa Xogade en el mar en los municipios afectados.

El Ejecutivo autonómico ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y paseos marítimos. También ha pedido a los ciudadanos que extremen las medidades de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.