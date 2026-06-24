Activada para este miércoles la alerta naranja por tormentas y lluvias en el centro y sur de Lugo

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta activó para la tarde de este miércoles la alerta naranja por tormentas y lluvias en el centro y sur de Lugo.

Así, para garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, informó de la situación a través del 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincia afectada, a la diputación, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja se activará a media tarde por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas por granizo.

La Xunta ha indicado en un comunicado que, ante las fuertes lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.