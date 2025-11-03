Activado el protocolo ante un nuevo caso de acoso escolar en un instituto de Poio (Pontevedra)

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha activado el protocolo ante el acoso escolar al detectarse un nuevo caso en un instituto de Poio (Pontevedra).

Según han confirmado fuentes de dicha Consellería a Europa Press, el Gobierno gallego es conocedor de esta situación y existe un protocolo activado, por lo que ya está en marcha el procedimiento corrector, así como las pertinentes medidas de protección a la víctima.

Además, en el marco del Plan director para la convivencia y la seguridad en los centros educativos, también se ha contactado con la Guardia Civil. Precisamente fuentes de la Benemérita han confirmado a Europa Press la existencia de este nuevo presunto caso de acoso. Asimismo, el asunto fue trasladado también a los servicios sociales.

"Por lo tanto, tanto el centro como la Inspección educativa están actuando de acuerdo con el protocolo establecido para solucionar esta situación cuanto antes", sentencia la Consellería.

