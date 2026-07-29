Activo un incendio en Monfero (A Coruña) que afecta a 20 hectáreas, parte de ellas en el municipio lucense de Guitiriz

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se encuentra activo desde este miércoles en el municipio coruñés de Monfero y afecta una superficie de más de 20 hectáreas, parte de ellas en la localidad lucense de Guitiriz.

Según informa la Consellería do Medio Rural, el fuego se declaró este miércoles a las 14.26 horas en la parroquia do Alto de Xestoso.

En las tareas de extinción participan un técnico, ocho agentes, 12 brigadas, siete motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cuatro aviones.