El actor Secun de la Rosa presentará la gala de los Premios Feroz 2027

Archivo - El actor Secun de la Rosa posa con el premio a Mejor Actor de Reparto en una Serie por ‘Superestar’ en la alfombra roja de los premiados en los Premios Feroz 2026, en el Pazo da Cultura, a 24 de enero de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Secun de la Rosa será el encargado de presentar la ceremonia de los Premios Feroz 2027, que se celebrarán el próximo 23 de enero en Pontevedra. Este actor, director y dramaturgo se alzó en la pasada edición con el Feroz al mejor actor de reparto por la serie 'Superestar' y estuvo nominado como mejor película de comedia en 2022.

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha desvelado este viernes el nombre del presentador, que ha celebrado la noticia con "muchísima ilusión": "Además de ser unos premios que sigo desde el principio, tienen un punto irreverente y especial y siempre han tenido un sitio para la comedia, algo que para mí es muy importante porque es de donde vengo".

"El año pasado los compañeros de la prensa me hicieron sentir un espaldarazo al premiarme por 'Superestar', así que les debo una", ha bromeado. De la Rosa, formado en la escuela de Cristina Rota, ha participado en series como 'Aída', 'El Ministerio del Tiempo' o 'Paquita Salas' y ha trabajado con directores de cine Álex de la Iglesia, Emilio Martínez-Lázaro o Joaquín Oristrell.

En 2021 se lanzó a la escritura y realización de su primer largometraje, 'El Cover', que reunió en el reparto a Álex Monner, Marina Salas y Carolina Yuste, entre otros. La película logró nominación al Premio Feroz a mejor película de comedia.

GUIONISTAS DE LA GALA

Además de contar con Secun de la Rosa en el rol de presentadora, Jelen Morales y Alberto López tomarán el relevo como guionistas de la gala en 2027, "con la idea de mantener el humor y el descaro que ya es seña de identidad de las ceremonias de la AICE", ha asegurado el organismo.

Morales trabaja como guionista desde 2003, principalmente en comedia. Entre sus proyectos más recientes se encuentra 'La cuidadora', coescrita junto a Álex de la Iglesia, y es mentora en las Residencias de la Academia de Cine. Por su parte, López ha escrito para tanto para cine y televisión como para teatro, prensa, publicidad y podcasts. Ha trabajado en producciones como '7 vidas', 'Aida' o 'El Ministerio del Tiempo', entre otras.