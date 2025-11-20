El acuerdo para descentralizar Medicina permite a UDC y UVigo "mantener sus aspiraciones" sobre el grado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consello para a coordinación da docencia clínica en Galicia ha ratificado este jueves el acuerdo para la descentralización del grado de Medicina. En él se explicita que tanto UDC como UVigo "mantienen sus aspiraciones" sobre la titulación: se comprometen a no solicitarlo hasta 2029 -- vigencia del acuerdo --, pero estarán "legitimadas" a hacerlo si se incumple alguna cláusula del convenio.

Los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, han participado en la reunión y han celebrado el consenso alcanzado alrededor de un documento "con visión de país", que "beneficia a los estudiantes de esta titulación y que abre nuevas oportunidades para alcanzar altas cuotas de excelencia" tanto en las tres universidades públicas como en los hospitales de Santiago, Vigo y A Coruña.

Destacan que todas las partes han coincidido en la necesidad de avanzar en la descentralización del grado de Medicina, el de mayor número de plazas de nueva admisión de Galicia, "como la mejor opción para aprovechar todas las capacidades tanto del Sistema Universitario de Galicia como del Sergas a la hora de formar a los futuros médicos".

Para ello, el calendario del acuerdo establece la descentralización progresiva de la docencia, tanto teórica como práctica, de 4º, 5º y 6º curso del grado de Medicina. Así, para cuando finalice la aplicación del acuerdo, en el curso 2028/2029, los tres últimos cursos del grado en Medicina se impartirán al completo en las ciudades de Santiago, Vigo y A Coruña.

De esta forma, se abre la posibilidad para que cualquiera de los profesionales de los hospitales gallegos -- particularmente los que cuenten con la acreditación preceptiva para ocupar plazas de profesorado universitario --, pueda acceder a plazas vinculadas de las universidades gallegas y así contribuir decisivamente a la formación de los profesionales de Medicina.

Tras su ratificación este jueves, el documento deberá ser tramitado a nivel interno por las tres universidades para, a continuación, ser firmado. Estará vigente hasta el 31 de agosto de 2029.

UDC Y UVIGO "MANTIENEN SU ASPIRACIÓN" DE IMPLANTAR MEDICINA

Entre los puntos que explicita el acuerdo está que tanto la UDC como la UVigo "mantienen su aspiración" de implantar estudios universitarios de Medicina en sus instituciones, "pero asumen este acuerdo como solución de compromiso".

Aunque se comprometen así a no presentar solicitudes de implantación de nuevos títulos de Grado en Medicina durante la vigencia del presente acuerdo, el acuerdo incluye una cláusula que señala que, en caso de incumplimiento de las condiciones, de los plazos o de la programación de la descentralización recogidas, tanto la UDC como la UVigo están "legitimadas" a continuar el procedimiento de implantación del título.

Asimismo, se indica que si durante la vigencia del acuerdo, la Consellería de Educación e Universidades emite informe favorable de solicitudes de implantación del grado de Medicina presentadas por otras entidades, se comunicará tal circunstancia a las universidades firmantes y se abrirá un plazo extraordinario de dos meses para que la UDC y la UVigo puedan presentar su propia documentación con el fin de autorizar el envío a verificación de sus solicitudes.

Esto confirma lo comentado por el rector de la UDC, Ricardo Cao, este lunes tras la reunión del grupo de trabajo creado para la descentralización, cuando señalaba que la petición hecha desde esta institución para la implantación de Medicina "no era incompatible" con el acuerdo ni con el hecho de "colaborar en la descentralización de la docencia".

Así, confirmaba que la UDC aplazaría la propuesta de tener su propia titulación, pero que seguiría trabajando en ella "internamente", y que podría ponerse nuevamente encima de la mesa en caso de darse ciertas condiciones o situaciones.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, tal y como ya se había avanzado, el acuerdo supondrá la creación de dos nuevas unidades docentes, con su epicentro en los complejos hospitalarios de A Coruña (CHUAC) y Vigo (Hospital Álvaro Cunqueiro), y la redistribución de alumnos llevará 100 estudiantes al complejo herculino, otros 100 al vigués y los 200 restantes estarán en Santiago.

Se establece también la creación de una comisión de seguimiento, que será la encargada de trabajar en el desarrollo e implantación del acuerdo en los próximos cursos.

Entre otros cometidos, la comisión deberá preparar la docencia y planificación de las necesidades de profesorado (hay una estimación de 40 plazas adicionales entre las dos unidades docentes nuevas), así como los criterios de reparto de los estudiantes, y se espera que ya haya avanzado algo de aquí al próximo 21 de enero.

Al final de cada cuatrimestre de cada curso académico se convocará una sesión de seguimiento para valorar el grado de satisfacción de las partes firmantes. Una vez finalizada la descentralización, se celebrará una sesión para valorar los resultados de este acuerdo y proponer, de ser el caso, acciones futuras.

Además, la Xunta de Galicia aportará los costes de la descentralización por encima del plan de financiación actual, "haciendo las correspondientes aportaciones a las universidades firmantes del acuerdo", en función de su participación y con antelación al inicio de cada curso académico.