Adjudicada la concesión para convertir el faro de Cabo Silleiro, en Baiona (Pontevedra), en un hotel con restaurante

El Puerto de Vigo contrata su suministro eléctrico por 2,3 millones de euros para dos años

VIGO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Vigo ha adjudicado una concesión a la firma Landscape 68 España S.L. para que explote las instalaciones del faro de Cabo Silleiro, en Baiona (Pontevedra), y las convierta en un hotel con 18-20 habitaciones y un restaurante.

Así, en la reunión del Consejo de Administración del Puerto celebrada este martes, se ha informado de que la empresa prevé invertir 1,3 millones de euros en el acondicionamiento de esas instalaciones y en su equipamiento, y tendrá esa concesión por un plazo de 35 años, ampliables en otros 15. Además del propio faro, la concesión incluye una parcela adicional, y la superficie total que será utilizada por la empresa es de unos 2.860 metros cuadrados.

Las obras que se realicen, así como los usos posteriores, no podrán afectar a la señalización náutica del faro, que seguirá cumpliendo su función. Además del alojamiento, el proyecto prevé un restaurante, una piscina y el uso de una gran terraza.

Por otra parte, la empresa adjudicataria, que ha cifrado en una docena los empleos vinculados a ese hotel-restaurante, ha trasladado su interés en rehabilitar también zonas colindantes, como el antiguo faro, que está en ruinas y dejó de utilizarse en 1924.

Para que las reformas comiencen, es necesario que Puertos del Estado apruebe una modificación y levante la prohibición del uso hotelero en ese faro.

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El presidente del Puerto, Jesús Vázquez Almuíña, ha informado en rueda de prensa de que el organismo ha adjudicado su servicio de suministro eléctrico a Endesa Energía.

Se trata de un contrato adjudicado por 2,3 millones de euros para un período de dos años, y a un precio de 0,1691 euros el kilovatio/hora (una subida contenida del 14 % con respecto al precio que paga ahora el Puerto por su energía eléctrica).

En el contrato se contempla que el origen del suministro ha de ser "cien por cien renovable" y, según ha explicado Vázquez Almuíña, el 80 % de la energía contratada será para consumo propio del Puerto, mientras que el 20 % restante será para venta a terceros.

OTROS ASUNTOS

En el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria celebrado este martes se ha dado cuenta del informe de gestión de noviembre, con un incremento del 7 % en el tráfico total acumulado en la terminal (más de 4,4 millones de toneladas), y con crecimientos en los tráficos de automóviles, fruta, pesca congelada o granito en bruto.

Asimismo, se ha aprobado el convenio con la Axencia Galega de Infraestruturas para las obras de humanización y mejora de la movilidad en el frente marítimo de O Berbés y Avenida de Beiramar.

Precisamente, con respecto a este punto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero (miembro del Consejo de Administración portuario) ha criticado en rueda de prensa que el Puerto pretenda "ocultar" que la financiación que aporta la Xunta a esas obras procede de fondos Next Generation de la UE, distribuidos desde el Gobierno de España.

"Quieren ocultar que los 3,5 millones del convenio vienen de España, se los asigna el gobierno a la Xunta, no son dineros de la Xunta, son de los fondos Next Generation, intentan ocultarlo. Dicen que cuando se haga la obra tiene que haber un gran cartel de la Xunta", ha criticado el regidor, quien ha añadido: "La Xunta de Galicia se dedica a lucir lo que envía Pedro Sánchez, y después lo critica (...) ya me encargaré yo de que se reconozca que el dinero viene de Europa y de España".