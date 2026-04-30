Adolfo Domínguez dispara o seu beneficio anual un 81%, até 1,64 millóns, após incrementar as súas vendas un 2%

OURENSE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
A firma téxtil galega Adolfo Domínguez contabilizou un beneficio neto de 1,64 millóns de euros no seu último ano fiscal (que transcorre de marzo de 2025 a febreiro de 2026), o que supón unha subida do 81% en comparación co exercicio previo.
Segundo os datos presentados pola compañía este xoves, trátase do cuarto exercicio consecutivo en positivo da firma, grazas ao seu enfoque cara á rendibilidade e a incrementar as súas vendas un 1,8%, alcanzando unha facturación de 139 millóns de euros nos 54 países que opera.
"O avance cara a unha maior rendibilidade continúa. Tivemos unha boa resposta dos nosos clientes, tanto nas coleccións de home e muller, como de complementos, e un bo resultado no reposicionamiento das tendas", reivindicou o director financeiro da marca, Rubén Martín.
Desta maneira, Adolfo Domínguez rexistrou unha marxe bruta de 82 millóns de euros, un 59% sobre vendas, sendo "o máis elevado dos últimos 14 anos e tres puntos por encima do exercicio pasado".
"A evolución positiva responde o avance da firma en rendibilidade e xeración de caixa no espazo premium do sector. A estratexia achega un resultado operativo (Ebitda) de 21 millóns de euros, un 24% por encima do Ebitda do exercicio anterior", insiste a empresa.
No ano no que cumpre 50 anos de historia, Adolfo Domínguez terminou o exercicio con 379 puntos de venda en 54 países e un 43% da súa facturación fóra de España, 2 puntos porcentuais máis que no exercicio anterior.
A firma acelerou a súa internacionalización, coa apertura de 13 novas tendas, todas elas fóra de España. Os novos establecementos despréganse en 8 países: Arxentina, Andorra, Líbano, Xeorxia, México, Paraguai, Turquía e República Dominicana.
O incremento global das vendas comparables (mesmo número de tendas que en exercicio anterior e a tipo de cambio constante) é do 3,5%. Por mercados as vendas comparables aumentan un 5,6% en Xapón; un 1,1% en Europa; un 9,4% en México; e un 17,5% no resto dos países nos que a firma ten presenza. O e-commerce, un das canles de venda máis rendibles da compañía, crece un 6,2% e representa un 15% na facturación total.
Desta maneira, o cadro medio da compañía roldou as mil persoas, das cales un 74% está en España. Ademais, o 62,5% da alta dirección da firma e o 43% do consello de administración está integrado por mulleres, destaca.
INTERNACIONALIZACIÓN
Neste sentido, a presidenta, Adriana Domínguez, puxo o foco na importancia que ten a internacionalización para a marca, que volveu a mercados como Arxentina ou o Líbano e celebrou o seu 50 aniversario cun documental sobre a historia do seu fundador.
Ela explicou que as vendas comparables, sen ter a conta o incremento das tendas, creceron un 3,5% no último exercicio, o que quere dicir que "a mesmas tendas está a venderse máis eficientemente", reivindicou.
Domínguez foi preguntada pola inestabilidade que supón a guerra en Oriente Medio, indicando que ao ser unha empresa internacional cada ano hai "vaivéns de todo tipo" e "sorpresas", pero o equipo ten "a confianza" para afrontalos e camiñar cara ao futuro, despois de catro anos en positivo.
Neste sentido, dixo que polo momento non se prevé un incremento dos prezos debido á guerra.
Desde Adolfo Domínguez centraron boa parte da rolda de prensa de presentación de resultados en destacar o seu enfoque pola atracción de novo público, máis novo, que busca pezas de alto valor e máis premium.