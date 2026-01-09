Aemet prevé que la próxima semana será muy lluviosa en Galicia con el paso de varios frentes

Archivo - Varias personas se protegen de la lluvia y el viento con paraguas, a 20 de octubre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). La Xunta ha activado para hoy la alerta roja por temporal costero en el litoral Norte y Noroeste de la provincia de A Coru - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la próxima semana Galicia esté afectada por varios frentes que dejarán abundantes precipitaciones.

El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas hará que la semana del 12 al 18 de enero sea lluviosa en buena parte de la península, "especialmente en la mitad oeste, con acumulados significativos en Galicia", señala Aemet. Las precipitaciones serán más escasas en el litoral mediterráneo.

Los vientos serán húmedos y templados, por lo que en general nevará únicamente en zonas de montaña y el frío no será demasiado intenso, con temperaturas superiores al promedio normal para la época en buena parte de la península y Baleares.

Para la semana siguiente, del 19 al 26 de enero, los modelos de predicción del tiempo señalan que sería, de nuevo, un periodo marcado por la influencia de borrascas atlánticas, con precipitaciones en buena parte de la península, menos abundantes en el área mediterránea, y temperaturas superiores a las normales en la mayor parte del país. "Sin embargo, a estos plazos las incertidumbres siempre son elevadas, por lo que el pronóstico podría cambiar significativamente en futuras actualizaciones", aclara Aemet.

No hay todavía una tendencia clara para la semana del 25 de enero al 1 de febrero en cuanto a precipitaciones. Las temperaturas podrían estar en torno a lo normal o ligeramente por encima, pero la incertidumbre al respecto es muy alta.