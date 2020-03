Los afines a Igea vencen en Galicia al acaparar 9 de los 15 compromisarios para la Asamblea General de Ciudadanos

Uno de los elegidos es Manuel Morgade, quien la pasada semana se quedó a 16 votos de vencer a Beatriz Pino en las primarias en la Comunidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Cs Eres Tú', el sector crítico de Ciudadanos capitaneado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha vencido la primera fase de las primarias del partido al acaparar 9 de los 15 compromisarios que corresponden a Galicia de cara a la Asamblea General de los días 14 y 15 de marzo.

Así, en este evento tan solo habrá seis representantes gallegos de la candidatura 'Unidos y Adelante' y que, por lo tanto, votarán por la portavoz en el Congreso y candidata a presidir el partido naranja, Inés Arrimadas, que sin embargo ha arrasado con el 78% de los compromisarios de toda España.

De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, de los 610 afiliados de Cs en Galicia que estaban llamados a participar en este proceso telemático --que tuvo que ser aplazado una semana por problemas informáticos--, han votado un total de 277, lo que supone una participación del 45,41%.

En este contexto, los afines a Igea han vencido en tres de las cuatro provincias gallegas. En Lugo, han acaparado los dos únicos compromisarios de la circunscripción: Manuel Maseda y José Antonio Flores.

Mientras tanto, en Pontevedra han conseguido tres de cinco posibles: Miguel Carballal, Ramón Abal y Manuel Morgade. Precisamente, este último se quedó la pasada semana a 16 votos de vencer a la 'oficialista' Beatriz Pino en las primarias del partido para elegir candidato a la Xunta en las elecciones del 5 de abril.

También en A Coruña la victoria ha sido para 'Cs Eres Tú' con tres de cinco compromisarios: Mónica Martínez, Carmen Abeledo y Ángel Montoto. No obstante, en Ourense, los de Igea solamente cuentan con un representante de tres: Jorge González.

LOS SEIS DE ARRIMADAS

En cuanto a los seis compromisarios de la candidatura de Arrimadas, son Silvia Caramés y Antonio Sanz por A Coruña; Luis Miguel Lamas y Andrés Cal por Pontevedra; y José Araújo y Laureano Bermejo --secretario de Organización en Galicia-- por Ourense.

A la vista de estos datos, la candidatura 'Cs Eres Tú', que impulsa una enmienda a la totalidad de los Estatutos de cara a la Asamblea General, se ha convertido en la mayoritaria en la Comunidad al conseguir 302 votos frente a los 206 que acumulan los compromisarios de Arrimadas.

Sin embargo, tal y como ha explicado este lunes en rueda de prensa el presidente de la Gestora, Manuel García Bofil, no se puede detallar el porcentaje de voto obtenido por cada corriente porque la elección se realiza mediante un sistema de listas abiertas.

"Reglamentariamente solo existen candidatos individuales, y los afiliados no tienen por qué votar a los de una sola lista", así que "no podemos hacer un cálculo ni un control", ha argumentado. Según ha indicado, cada militante podía votar a tantos candidatos como compromisarios se elegían en cada provincia, y se votaba a personas, no a listas.

"ALEGRÍA" DE 'CS ERES TÚ'

Así las cosas, la plataforma 'Cs Eres Tú' en Galicia ha celebrado su "ascenso en apoyos" en Galicia, teniendo en cuenta que la pasada semana Manuel Morgade, su candidato en las primarias para la elección de un candidato a la Xunta, se quedó a tan solo 16 votos de ganar a Beatriz Pino, afín a Arrimadas.

"Desde la plataforma manifiestan su alegría y afirman estar preparados para la siguiente elección, donde (los 9 compromisarios gallegos) votarán a Francisco Igea y su equipo para la presidencia de Ciudadanos", valora, a través de un comunicado.