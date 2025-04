Afundación celebra en Santiago un debate intergeneracional con la vivienda y las nuevas tecnologías como temas centrales

Los Espacios +60 de A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontedeume, Monforte, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo y Viveiro conmemoran el Día de la Solidaridad Intergeneracional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Afundación, la Obra Social de Abanca, ha celebrado este martes en Santiago de Compostela un coloquio entre jóvenes y mayores para conmemorar el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, una charla que ha tenido la vivienda y las nuevas tecnologías como temas centrales.

Bajo el título 'Voces conectadas', este debate se ha celebrado simultáneamente en los Espacios +60 de A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontedeume, Monforte de Lemos, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo y Viveiro, y ha contado con la participación de docentes, trabajadores de la entidad, jubilados y jóvenes trabajadores.

En cada uno de los encuentros las temáticas tratadas han sido diferentes y, en el caso de Santiago, se ha hablado de cómo imagina el futuro cada generación.

En total, han sido seis los participantes, Mariam Araujo (68 años), profesora jubilada; Rafael González (62 años), interventor del Ayuntamiento jubilado; Manuel Fernández (74 años), profesor jubilado; Vanesa Sende (36 años), trabajadora de la entidad; Carolina Muñiz (49 años), profesora; y Leila Fernández (24 años), periodista.

En este contexto, Álvaro Álvarez coordinador de este Espacio+60, ha explicado al inicio que Afundación celebra esta efeméride desde 2015, dentro de su estrategia para favorecer las relaciones y el diálogo entre distintas generaciones, "ya que es clave para combatir el edadismo, los discursos divisorios y para construir una sociedad para todas las edades".

"YO VEO EL FUTURO UN POCO NEGRO"

"Yo veo el futuro un poco negro, es un momento complicado para la gente joven y las personas mayores no entienden cuando nos quejamos y nos dicen que se vivieron momentos peores, pero tenemos un futuro complicado con problemas como la vivienda", así ha iniciado el debate Leila Fernández, de 24 años.

Por su parte, Rafael González, jubilado, ha defendido que "cualquier generación tuvo sus dificultades", pero ha incidido en que la suya, la del 'baby boom', "tiene muchísimas más" debido a las nuevas tecnologías, a las que ha calificado de "un problema que separa a las generaciones brutalmente".

"Es tan rápido el avance que incluso la gente joven para estar al día tiene que estar en la cresta de la ola, yo soy mas de Gutenberg que de Bill Gates", ha señalado durante su intervención inicial.

Sin embargo, Manuel Fernández, profesor jubilado, ha asegurado no ver un conflicto entre generaciones y ha hecho hincapié en que antes no veía la vivienda como una preocupación, pero desde hace 20 años sí, "esto no debería darse nunca en una sociedad", ha defendido.

Entre los diferentes modos de ver la vida entre generaciones, Vanesa Sende, de 36 años, ha reflexionado sobre el concepto del tiempo y sobre cómo, cada vez más, "los jóvenes valoran tener tiempo de calidad y vida social". Sin embargo, ha asegurado ver el futuro con incertidumbre, "por no saber si tendré una vivienda el día de mañana".

Durante el coloquio también han reflexionado sobre las diferencias entre generaciones respecto a la educación, en este sentido, Carolina Muñiz, profesora de 49 años, ha lamentado que en la actualidad se están criando jóvenes "con poca empatía y súper egoístas". Del mismo modo, Rafael ha subrayado que hay "un muro entre generaciones, antes había disciplina y respeto".

En contraposición, Leila Fernández, periodista, ha defendido que es injusto generalizar y decir que los jóvenes han perdido los valores, mientras que Mariam Araujo, profesora jubilada, ha renegado de la expresión de que "otros tiempos fueron mejores".

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS "SEPARAN MÁS QUE UNEN"

Moderado por Aida Pena, periodista y socia del Espazo+60 Afundación, el coloquio también ha versado sobre las nuevas tecnologías y sobre "un aislamiento digital que conlleva una pérdida de comunicación en las familias" y sobre cómo apagón de este lunes "sirven para reflexionar sobre la importancia de reconectar en persona y vivir momentos significativos sin pantallas".

El avance de las noticias falsas, los bulos telefónicos o las innovaciones en gestiones bancarias, son algunas de las problemáticas que se han comentado durante el coloquio, cuya conclusión final ha sido que las nuevas tecnologías "separan más que unen".

"Tengo nietos e hijos y digo muchas veces que no encajo en esta época que me toca vivir, siento que estoy desfasada. Las nuevas tecnologías separan más que unen, antes teníamos sobremesas en familia, se participaba, los chicos escuchaban... Yo creo que las nuevas tecnologías separaron más que unieron", ha reflexionado en declaraciones a Europa Press, Marina González, asistente a la charla.

Finalmente, Leila Fernández ha defendido la importancia de crear espacios como el coloquio celebrado este martes para crear diálogos intergeneracionales más allá de la propia familia.

"El tema de hoy, el futuro, creo que era especialmente importante porque es lo que tenemos por delante y es lo que nos va a tocar vivir. Tenemos preocupaciones muy distintas porque a mí me puede preocupar la vivienda y a lo mejor a una persona de 60 años es un problema que no le afecta pero le pueden preocupar", ha concluido.

"ALGÚN DÍA SERÉIS COMO NOSOTROS"

Con todo, el acto ha terminado con la proyección del 'Manifiesto por la solidaridad intergeneracional', en el que, a través de un vídeo, las generaciones más jóvenes agradecen a las personas mayores "porque el futuro de la gente joven no existiría sin lo que soñaron los mayores".

"Que algún día, aunque los más jóvenes no os lo imaginéis, seréis como nosotros. Que juntos trabajaremos, desde hoy, para que llegado ese día todos valoren nuestra experiencia", claman varias personas mayores en el vídeo.