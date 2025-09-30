Afundación presenta su programación escolar para ayudar con arte a paliar el incremento de dificultades psicológicas

PONTEVEDRA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Afundación, la Obra Social de Abanca, ha presentado este martes en Pontevedra su programación escolar para llevar el arte a los institutos de toda Galicia con el objetivo de apoyar la respuesta de la comunidad educativa ante el incremento de casos de ansiedad y depresión entre adolescentes.

Ha sido la responsable del Área Educativa de Afundación, Carmen Pérez Larrán, la encargada de explicar esta programación, que está enfocada en la alfabetización emocional de los más jóvenes.

"Tenemos constancia de muchísimos casos y prevalencia de temas de salud mental de adolescentes y de preadolescentes, que empiezan ya a sumarse a este carro, a esta pandemia de la salud mental. En base a esa necesidad social que tienen los docentes, que se encuentran cada día con escolares deprimidos, con ansiedad, con angustia... y también a la preocupación de los padres, la programación escolar de Afundación se centra en esos criterios y pretende ser una herramienta de ayuda tanto para la comunidad escolar como para los padres", ha indicado Pérez Larrán.

Por ello, Afundación propone una serie de iniciativas, entre las que se incluyen el ciclo de conferencias 'Educación s.XXI', en el que expertos trabajan directamente con los jóvenes, así como otros dos programas que pretenden canalizar las emociones a través del arte.

Uno de ellos es 'EmocionArte', liderado por el escritor y músico Pedro Feijoo. En él, los jóvenes participantes expresan sus inquietudes o sentimientos a través de la fotografía, el dibujo, la literatura o cualquier otro tipo de arte.

El propio Feijoo ha mostrado su sorpresa y alegría ante la "inmensa riqueza" de los resultados de este proyecto, con un "amplio catálogo de emociones" expresados por los adolescentes, que son "muy generosos" a la hora de compartir sus inquietudes, según ha dicho.

El escritor ha destacado los "infiernos" que llevan los chavales dentro, que en ocasiones "no se les da importancia" y "lo que esconden, muchas veces, son verdaderas tragedias". De ahí la importancia de escucharlos y de dejar que se expresen, ha apuntado.

MÁS PROYECTOS

Por su parte, el fotógrafo y psicólogo Fuco Reyes desarrolla en los centros el programa 'El espejo de Claude', en el cual explora aspectos "clave" en la etapa de la adolescencia como la identidad, la autoimagen, la autoestima o la gestión de las emociones y la motivación a través de la fotografía.

Así, precisamente la fotografía se convierte en el vehículo de expresión para los jóvenes, asegurando Reyes que la creación de imágenes y la exploración emocional "provoca un efecto transformador en cada uno de los participantes en el taller".

Además, Ferrer i Balsebre fue el encargado de impartir la primera actividad de 'Educación s.XXI' esta misma mañana, con su conferencia sobre 'El impacto del arte en el bienestar emocional'. Él ha puesto el foco en lo "sanador" que es el arte para las personas.

Solo durante el curso pasado, las propuestas educativas de Afundación llegaron a más de 165.000 estudiantes de 840 centros. Así, Pablo Martínez Rodríguez, vicedirector del IES República Oriental do Uruguai de Vigo, y Alejandra Souto Moure, profesora de lengua extranjera y responsable de la biblioteca del IES do Barral de Ponteareas, han relatado el impacto "positivo" de estos programas en sus institutos.

Según ellos, los jóvenes reciben estas iniciativas "fenomenal", ya que sienten que alguien los quiere escuchar y "se genera la magia". "Poder tener acceso a actividades de este tipo es un paso más allá y es maravilloso", han reconocido, poniendo en valor la importancia de la salud mental entre los estudiantes.