Aitor Martínez, ganador del Premio Nacional de Artesanía: "No abre las puertas de cielo, pero es un balón de oxígeno"

Aitor Martínez, ganador del Premio Nacional de Artesanía - ADRIÁN IRAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

Aitor Martínez, tras pasar "tres días abrumado" por la cantidad de mensajes y felicitaciones recibidas, sigue digiriendo el Premio Nacional de Artesanía que se le fue entregado el pasado 17 de diciembre por su colección 'Mundos'. Un galardón que, pese a no abrirle "las puertas del cielo", le proporciona un "balón de oxígeno tremendo".

"Prepárate, te van a venir cosas muy buenas", le advirtió Raúl Mouro, el ganador de la anterior edición. Varias propuestas planteadas, un mayor número de ventas y el aumento del tráfico de su página web son algunas de las repercusiones que, por el momento, un "optimista" Martínez ha percibido.

Sus hijas, las mismas que nunca le pidieron algo que él no les pudiese dar con su trabajo, son las primeras personas que ha recordado al mencionarse la condecoración en una entrevista con Europa Press. "Que estuviesen cuando recogí el premio fue muy emocionante", ha rememorado.

"Hemos vivido momento mejores y peores juntos. Yo tengo mis responsabilidades como padre y ellas me han apoyado en todo momento. Y este premio me sirve para decirles: '¿veis cómo vale la pena esto?'", ha continuado.

Vasco de nacimiento y gallego de adopción, abandonó su puesto en el campus univeristario de Ourense para dedicarse plenamente a la madera hace unos años con un taller en Tomiño (Pontevedra). Empezó fabricando juguetes hasta que se topó con el torno, una máquina que cuando se enciende hace que "desaparezca todo lo demás".

Una vez se formó con el vigués Adrián Pena, viajó hasta Francia para seguir aprendiendo de la mano de algunos de sus referentes como Yann Marot. No tardaría en aplicar las enseñanzas recogidas en territorio galo a sus piezas, pues tenía que "currar y poner en práctica todo lo aprendido". "Con mi edad no me lo podía plantear a largo plazo", ha remarcado el artesano de 56 años.

AVANZAR EN EL APRENDIZAJE

Feliz con su cafetera, su torno y su madera, le tocó investigar cómo monetizar su oficio. Y, es que ese es "otro trabajo". Tras una época de "aprendizaje" en la que se topó con muchas peticiones de material de depósito por parte de diferentes tiendas, conoció a Lilia Méndez, quien se encarga de vender sus obras en el local ourensano 'Ao Domini'.

Acude a contadas ferias a modo de visibilidad porque su trabajo "está un poco por encima del rango" de los precios que los asistentes suelen invertir. Es por ello por lo que su modelo de negocio se basa en "una persona que se dedica única y exclusivamente a vender", en la mencionada Lilia Méndez.

"A los artesanos se nos pide que gestionemos las redes, que seamos medio guapos, que nos grabemos vídeos bonitos, incluso yo veo a gente en las mesas haciendo planos de cosas que nunca hacen en la vida real para trabajar y, además, tenemos que vender", ha denunciado.

UN DESPRESTIGIO EDUCATIVO

Aitor, a su vez, ha criticado que muchas veces los clientes piden a los artesanos que "les hagan precio". "Yo no puedo ir a la universidad a decirle a la secretaria a ver si me hace precio con la matrícula de mis hijas", ha recalcado.

Aunque ha admitido tener piezas que él no podría comprar en caso de quererlas, ha reivindicado que hay otras a precios que la gente se suele gastar para "hacer un regalo a cualquiera". A su vez, las largas visitas de interesados a su taller sin realizar gasto también le perjudican a nivel productivo y económico.

La "dura batalla" que enfrentan los artesanos tiene su punto de origen en la "educación" para Aitor Martínez. Él, en vez de limitar todo "aquello que se puede corregir con una plantilla", apostaría por centrarse más en la "sensibilidad de las personas". "Hablamos de igualdad, pero estamos construyendo personas cada vez más frías", ha expuesto.

CREACIÓN DE 'MUNDOS'

'Mundos', la colección por la que fue galardonado, "fue creado con esa idea". Él, a través de la obra, buscó "el punto de encuentro" entre las "sabidas y conocidas" diferencias que hacen distintas a unas personas de otras.

Confecciona sus piezas y esculturas a partir de "madera verde". Materia prima recién cortada que, al aglutinar todavía agua, se deforma conforme se va secando. "Haces la pieza que queda simétrica y con el tiempo vas un poco intuyendo hacia dónde van a ir esas deformaciones", ha explicado.

Esas variaciones, precisamente, provocan que el proceso sea "muy emocionante e intenso". "Es un gustazo porque siempre te sorprende. Vas conociendo el material y vas jugando con sus posibilidades, pero nunca tienes garantizado el 100% del resultado", ha relatado.

"YO NO QUIERO SUBVENCIONES"

El teatro, el circo o la poesía, a ojos de Martínez, "deben estar subvencionados". La artesanía, en cambio, lo que "necesita" es vender aquellos productos que fabrica. "Entiendo que haya asociaciones y organismos subvencionados, pero yo no quiero subvenciones", ha establecido.

"Yo lo que necesito es que me compren piezas, que me faciliten el comercio", ha proseguido. Propone que, en vez de dar una subvención de 10.000 euros a un artesano con el fin de que se compre más herramientas o recursos, las instituciones gasten esa cantidad en la adquisición de obras.

"Un ayuntamiento puede decorar el edificio o los edificios que se vayan construyendo con obras de artistas y artesanos locales", ha defendido. Una forma de actuación por parte de las administraciones públicas que para Aitor permitiría a gente que no se puede permitir comprarlas "disfrutar de las piezas".

"Yo sé que hay mucha gente que no puede comprar mis piezas, pues compras un par de piezas y las pones en un auditorio y en el ayuntamiento". "Allí están representándonos también, porque somos una parte del pueblo y, de ese modo, tienes una representación del momento que se está viviendo", ha sentenciado.