Alcalde de Barbadás avanza que no dejará el acta tras la denuncia por acoso laboral y pide la dimisión de Besteiro

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, frente a la sede provincial del PSdeG en Ourense - EUROPAPRESS

OURENSE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel, ha avanzado que no dejará el acta y que continuará como regidor fuera de las siglas socialistas tras una denuncia por acoso laboral. Además, ha pedido la dimisión del líder del PSdeG en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios este martes en los exteriores de la sede provincial socialista en Ourense, en las que ha informado de que ya ha solicitado la baja del partido.

Además, ha censurado que Besteiro le exija la dimisión sin haberle dado audiencia y ha cargado contra su gestión del caso del que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, "actuar dos meses después" de haber tenido conocimiento de una denuncia de acoso. "Ante la negligencia, dimisió", ha añadido.