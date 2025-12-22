El alcalde de Barbadás reordena áreas para repartirlas entre los dos concejales que continúan en su gobierno

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, frente a la sede provincial del PSdeG en Ourense - EUROPAPRESS

OURENSE, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, ha reordenado áreas para repartirlas entre los dos ediles que continúan en su gobierno, José Manuel Morgade y Daniel Rey, toda vez que cinco concejales socialistas que formaban parte del ejecutivo lo han abandonado tras la denuncia interna en el PSOE contra el regidor por supuesto acoso laboral.

El gobierno local queda reducido al alcalde, que ha pedido la baja del PSOE, al que era concejal socialista José Manuel Morgade, así como el edil de Democracia Ourensan, Daniel Rey. La mayoría absoluta está en nueve de 17 ediles.

"Más allá del difícil momento en los que nos sitúa su renuncia, quiero agradecerles a todos ellos su dedicación en el desempeño de sus funciones como concejalas, especialmente a la que fue teniente alcalde del Ayuntamiento durante los dos últimos mandatos y persona de mi total confianza desde hace 20 años", ha explicado el regidor en un comunicado.

Así, Daniel Rey, además del área de Emerxencias e Intervencións Públicas, Disciplina Medioambiental e Gardería Forestal, se encargará también de la Tenencia de Alcaldía y de la coordinación de Urbanismo, Vías e Obras, Servizos Públicos, Parques e Xardíns, Servizos Sociais, Saúde e Igualdade.

José Manuel Morgade, además del área de Promoción Económica, Turismo, Recursos Humanos e Formación, estará al frente del área segunda de Tenencia de Alcaldía, Educación e Comercio, Cultura e Participación Veciñal.

Por su parte, el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, asume la gestión de la Policía Local y áreas de Facenda, Deportes y Mocidade.