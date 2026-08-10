El alcalde de Ferrol dice que las informaciones sobre SAIC "apuntan más intereses empresariales que de seguridad"

FERROL, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ferrol y presidente de la Comisión de Defensa del Senado, José Manuel Rey Varela, ha asegurado este lunes que las informaciones en relación con los supuestos riesgos de la implantación de SAIC en el puerto exterior, a unos cuatro kilómetros de la base naval de A Graña, "apuntan más a intereses empresariales que de seguridad".

El regidor ha considerado que las noticias se basan en "especulaciones e información reciclada" y estoma que alguno de los argumentos esgrimidos "obvia que vivimos en 2026 y no en 1941". "No hace falta llamar a la consulta de un dentista con vistas a la ensenada para conoce el estado de la ría", ha ironizado.

Rey Varela ha reiterado el "apoyo sin fisuras de Ferrol" a la implantación de SAIC, un proyecto que, ha asegurado, cuenta con "todas las garantías, de ahí su tramitación como Proxecto de Interese Estratéxico". "Todos los informes son favorables porque cumplen con los requisitos técnicos necesarios y nadie entendería ahora un informe desfavorable de un organismo del Gobierno central", ha apostillado.

"Ferrol no va a dejar pasar oportunidades como sucedió tantas veces en nuestra historia", ha dicho el alcalde ferrolano, que ha insistido en que la iniciativa de SAIC, que prevé crear 2.300 empleos en la comarca, "significa hacer realidad lo que tantas veces se acuñó como reconversión y que después nunca se hizo efectiva". Por ello, Rey Varela ha hecho "un llamamiento para que las administraciones sigamos trabajando juntas, como hemos hecho hasta este momento".