El alcalde de Lugo pide una reunión urgente con Rueda para "desbloquear la situación" del Museo da Romanización

LUGO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para "analizar y desbloquear" la situación del Museo da Romanización.

En un comunicado, el alcalde ha denunciado que, a pesar de que los presupuestos de la Xunta para 2025 incluían un importe de 500.000 euros, la mitad de ese crédito "fue desviado" por la Consellería de Cultura a otras cosas ajenas al propio museo, "entre ellos al financiamiento del programa Bono Emancípate, destinado a la compra de muebles".

A renglón seguido, el alcalde recordó que "el compromiso inicial" de la Xunta, adquirido en 2010, ascendía a 10 millones de euros para desarrollar el Museo da Romanización en el antiguo cuartel de San Fernando, un proyecto que fue paralizado en 2013 y "abandonado definitivamente" en 2019.

En 2022, ha continuado el regidor, con la llegada de Rueda a la presidencia de la Xunta, el Ejecutivo autonómico "expresó su voluntad para retomar la colaboración", pero tres años después "no hay ningún avance ni garantía de cumplimiento. El compromiso es nulo y todo son excusas".