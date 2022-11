El alcalde de Santiago retira las competencias de los centros socioculturales al edil Javier Fernández, que dimite

Bugallo concentra este área en Mercedes Rosón y desliga el movimiento de las críticas hacia Fernández por su gestión de estos centros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha retirado las competencias sobre los centros socioculturales al concejal Javier Fernández y se las ha atribuido a la primeta teniente de alcalde, Mercedes Rosón. Además, tras trascender la noticia en la mañana de este mismo lunes, Fernández ha presentado su dimisión como edil del gobierno local, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado lunes, sin haberse anunciado previamente, el anuncio con esta reestructuración. El texto explica que es el "valor" de los centros socioculturales y el parón de actividad que sufrieron con la pandemia de la covid-19 lo que hacen "fundamental incrementar su coordinación" con el área de Cultura del Ayuntamiento, en manos de Rosón.

Preguntado este mismo lunes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, el alcalde ha reiterado que este cambio de atribuciones no tiene que ver con las protestas de los empleados hacia Fernández por las condiciones de trabajo, sino que se debe a que busca "reforzar y mejorar al máximo posible" el área de Obras, que también lleva Fernández.

Además, Bugallo ha dicho que se trata de una decisión que "tenía tomada antes del verano y que los miembros del gobierno la conocían desde principios de septiembre".

El regidor compostelano ha alegado que hay que "reforzar el área de obras", un tema "troncal para la ciudad". Asimismo, ha justificado que los fondos europeos y la disponibilidad de los remanentes de tesorería del Ayuntamiento obligan a apurar los plazos para la ejecución de las obras en 2023. "No sabemos si en 2024 se podrá disponer de esos recursos o no", ha añadido.

De igual modo, el alcalde ha defendido la elección de Mercedes Rosón para llevar estos centros. En primer lugar, porque ya se encarga de la Concejalía de Acción Cultural. En segundo, porque es una "persona absolutamente idónea para hacerse cargo de la dirección política" de estas instalaciones, toda vez que, en mandatos anteriores de Bugallo, ya había sido edila de Centros Socioculturales.

DEFIENDE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS

No en vano, el regidor de la capital gallega ha defendido la apuesta del gobierno socialista por estas instalaciones, con tres millones de euros de presupuesto anual. "Casi diría que los 46 (que hay en Santiago) fueron abiertos con un gobierno municipal encabezado por el PSOE. A lo mejor se me escapa alguno y pido perdón si me confundo", ha matizado a continuación.

Tras anunciar la decisión del alcalde en rueda de prensa, pero antes de conocerse la dimisión de Javier Fernández como concejal de gobierno, todos los grupos de la oposición --PP, Compostela Aberta y BNG-- han emitido sendos comunicados en los que reclaman a Bugallo más explicaciones sobre el cese y criticando la concentración de atribuciones en Mercedes Rosón, que también es edila de Urbanismo, Acción Cultural e Igualdade.

"Hiciéramos lo que hiciéramos, algo dirían, eso es así", ha replicado el regidor compostelano en la rueda de prensa, recordando además que toda la oposición reclamaba "desde hace mucho tiempo" este relevo en el departamento de Centros Socioculturales.

"Se produjeron los cambios con las razones diferentes que ellos justificaban y también les parecen mal", ha lamentado.